Mérkőzés közben lett rosszul

A Ferencváros–Puskás Akadémia U–19-es meccs félidejében elsápadt és mellkasi fájdalmakra panaszkodott a 18 éves felcsúti focista, Vörös Tamás.

Hiába győztek magabiztosan, 5-2-re a felcsúti ifik a Népligetben, a diadal majdnem tragédiába torkollott, mivel rosszul lett, majd kórházba is szállították Vörös Tamást, a Puskás Akadémia U–19-es labdarúgócsapatának játékosát az FTC elleni bajnoki összecsapás szünetében.

Az egyik napilap szerint a zöld-fehér klub ápolója, Kurucz Krisztina látta el a fiatal Fejér megyei futballistát a mentők kiérkezéséig. A Fradi szakembere előbb megmérte a labdarúgó vérnyomását és vércukorszintjét, majd egy EKG-vizsgálatot is elvégzett. A Vál-völgyi tehetségnek magas volt a pulzusa – mint később kiderült, ennek már volt előzménye –, amit egy speciális módszerrel, az úgynevezett Valsal­va-manőverrel sikerült helyrehozni. Ez abból áll, hogy befogott szájjal és orral kell kilélegezni, ami aztán segíti a szívritmus újraszerveződését. A felcsúti fiút a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinikán ápolták, de már hazaengedték.

A Puskás Akadémia hivatalos közleményben mondott köszönetet a Ferencvárosnak a történtek után. A PAFC kommünikéje arról is beszámol, hogy az ifjú focista hamarosan ismét edzésbe állhat.

