Menteniük kell a menthetőt

Rapszodikus formája miatt lassan elfelejtheti dédelgetett álmát, a jégkorong Erste Liga bajnoki címét a Dunaújvárosi Acélbikák csapata – most az Újpesthez látogatnak, kozmetikázni a nem túl rózsás helyzetükön.

Egy-két meccsen jól játszanak, majd kipukkadnak. Újból nyernek három találkozót, melyet két vereség követ. Elképesztően hullámzó a Duna-partiak teljesítménye az Erste Ligában, annak ellenére, hogy már nem kell több fronton helytállniuk – pont a vendéglátó újpestiek vetettek véget ugyanis a menetelésüknek a Magyar Kupában október végén (hazai pályán 1-5, majd idegenben 5-5 – a szerk.).

Amilyen taktikus és megfontolt játékot mutattak be a Bikák a DEAC elleni, hazai mérkőzésükön, a visszavágón olyannyira sikerült mindent pont az ellenkezőleg csinálni – hatványozottan kijöttek az egész szezon során is többször jelentkező problémák. Ilyen volt maga az egész DAB-védelem, mely ligaszinten is bőven az alsó feléhez tartozik a mezőnynek, a debreceni túrán pedig a négy emberhátrányos kapott gól ezt remekül szemléltette is.

Hiába van a kanadai ponttáblázat alapján 4 dunaújvárosi játékos is a legjobb 10 között (5. Hugo Turcotte, 30 pont; 7. David Joseph Mazurek, 26 pont; 7. Somogyi Balázs, 26 pont; 10. Keegan Dansereau, 25 pont – a szerk.), csapatként mégsem működnek jól Miroslav Ihnacak tanítványai, s ami ennél is nagyobb baj, hogy egyelőre az okával sincsen tisztában senki, beleértve a vezetőséget is.

Ilyen volumenű problémákról a UTE esetében nem beszélhetünk – no, de nem is reális elvárás tőlük, hogy egyáltalán beleszóljanak a bajnoki cím sorsába. A fővárosiak egyértelmű húzóembere a felvidéki születésű, de magyar válogatott Ladislav Sikorcin – ő az ötödik helyen áll egyébként az előbb említett kanadai táblázatban, 29 ponttal.

Baróti Zsolt gárdája 15 pontos hátrányban áll az újvárosiakkal szemben is – ez jól szemlélteti az erőviszonyokat – ugyanakkor fekszik a lila-fehéreknek a DAB játéka, s többször is borsot törtek már az orruk alá – főleg hazai pályán. Legutóbbi egymás elleni mérkőzésükön is az Újpest örülhetett a kupapárharcnál.

A Bikák a dobogóra még odaérhetnek, ha hosszú hajrát indítanak a szezon hátralevő részében, ám a Csíkszereda gárdáját már matematikailag sem tudják megszorítani. Ám a dobogóhoz most túl kell lépniük az lila-fehéreken 18 órakor az Újpesti Jégcsarnokban.