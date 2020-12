Mélyülő gödör

Az Erste Liga vasárnapi játéknapján másodszor találkozott az idei szezonban a Dunaújvárosi Acélbikák és a Titánok együttese. A megyei rang­adón ismét a fehérvári-­győ­ri alakulat bizonyult jobbnak, bár a tabellán utolsó házigazdák két góllal vezettek húsz perc játék után.

Ha nem is mélyreható változások történtek Dunaújvárosban az új vezetőedző, Leo Gudas érkezése óta, de a keretből azért két alapember – Garrett Hughson, és David Philips – távozott, viszont visszatért sérüléséből Odnoga Mátyás, és először lépett jégre Srdan Subotic. Ettől függetlenül, szinte már szokásosan nem indult jól a Titánok elleni összecsapás, mert már a mérkőzés elején előnyhöz jutottak a vendégek, akik a korábbi tendenciákkal szemben jól kezdtek. Kellett a DAB-nak cirka tíz perc mire felvette az üzemi hőmérsékletet, és innentől talán az idény legjobb szakaszát produkálva bő három perc alatt fordított, és kétgólos vezetést kovácsolt. Ekkor szinte zsebben érezhette a vendéglátó a három pontot. Igenám, de nem számoltak Aatu Luusuaniemivel. A finn csatár egymaga kiosztott két gólpasszt, és emellett még eredményes is volt, mattolva Pinczés Bendegúzt. Így aztán ahelyett, hogy a hazaiak tovább növelték volna góljaik számát, az ő oldalukon ledermedt az eredményjelző tábla a hármas számnál. Jött a már korábbi mérkőzéseken is tapasztalt görcsös játék, míg a Titánok egyre érettebben és magabiztosan játszottak. A harmadik harmadra pedig kifejezetten idegesen próbálta a DAB menteni a menthetőt, de ez jobbára fegyelmezetlenségbe torkollott, és nyolc percig játszottak emberhátrányban.

Borbás Gergely az újvárosiak másodedzője nem véletlenül volt csalódott a meccs lefújása után.

– Korán hátrányba kerültünk, az első harmadban mégis úgy játszottunk, ahogy elterveztük, így sikerült fordítanunk, majd két góllal meg is léptünk. A második harmadtól viszont újra előjöttek a gyermeteg hibáink, külön bosszantó, hogy ezeket a legjobb játékosaink követik el, és ez sajnos rá is nyomta a bélyegét a folytatásra. Most kapnak két nap szünetet a játékosok, hogy kitisztítsák a fejeket, aztán edzünk tovább, nagyon sok a tennivaló.

Ellenfelüknél a héten az UTE elleni 9-3-as vereséget követően letargikus hangulatba került Kasper Vuorinen vezetőedzőnek sokkal jobb volt a kedve, és némi mosolyt is el­eresztett.

– Nem kezdtünk rosszul, hamar gólt szereztünk, de utána elkövettünk néhány hibát, amit egy ilyen jó csapat, mint a hazai, természetesen meg is büntetett. Kulcsmomentum volt, hogy 3-1-nél kivédekeztük a kettős emberhátrányt, amivel megadtuk az esélyt magunknak a felzárkózásra. A második harmadtól keményen dolgoztunk, tudtuk, hogy meglesznek a lehetőségeink, szerencsére így is volt. A második és harmadik harmadban jól játszottunk.