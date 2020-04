Mélyreható változások a DKKA-nál

Jelentősen átalakul a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia NB I-es női kézilabda-­együttesének játékoskerete, melyhez hét új játékos már biztosan csatlakozik, míg kilencen elhagyják a klubot a 2020/2021-es szezonra.

Csütörtökön délelőtt sajtótájékoztató keretében nyilvánosságra hozták azt a névsort, melyből kiderült, hogy kik lesznek azok, akik a 2020/21-es idényben piros-fehér mezt ölthetnek. A csapatból nyolc játékosnak járt le a szerződése, eggyel pedig közös megegyezéssel köszönnek el egymástól, így összesen kilencen – Bouti Fruzsina, Itana Cavlovic, Csapó Kyra, Grosch Vivien, Camila Micijevic, Sirián Szederke, Zeljana Stojak, Szekerczés Luca, Triscsuk Krisztina – távoznak az egyesülettől. Ugyan márciusban mindössze négy, a következő szezonra is érvényes szerződéssel rendelkező játékosa volt a DKKA-nak, a jelenlegi keretből öten hosszabbítottak vagy kaptak szerződést, míg hét játékos máshonnan érkezik az akadémiához. Ferenczy Fruzsina, Molnár Beatrix, Nick Viktória, Jovovity Jovana és Szalma Zita már idén is a DKKA játékosai voltak, és jövőre is a Dunaújvárosi KKA színeiben szerepelnek. A klubban folytatja a jövőben pályafutását Anasztaszia Babovics (Buducsnoszt Podgorica), Barján Bianka (Békéscsaba), Debreczeni-Klivinyi Kinga (FTC), Román Dorina (Orosháza), Schatzl Natalie (Érd), Sziráki Boglárka (Szent István SE), valamint Wéninger Alexa (Orosháza) is.

Azonban a keret ezzel együtt sem teljes, vannak még nyitott kérdések, de a csapat kilencven százaléka adott, mellyel már el lehet kezdeni a közös felkészülést. Az új stáb július 1-jétől szeretné még jobban beépíteni a felnőtt csapatba az akadémia tehetséges utánpótlás-játékosait.

– Erős, komplex játékoskeret alakul ki, egyrészt olyan játékosokkal, akik rutinosak, sok csatát megéltek, így kellő tapasztalattal rendelkeznek, másrészt olyan tehetséges fiatalokkal, akik előtt nagy jövő állhat. Erőssége kell, hogy legyen a csapatnak a stabil, jó védekezés, mely kellő stabilitást adhat, s az ebből való gyors játék mind a lerohanások, mind a gyors középkezdés tekintetében. Játékrendszerekről azonban még nem szeretnék beszélni, ahhoz jobban meg kell ismernem a csapatot és a játékosokat. Én olyan edző vagyok, aki a munkában hisz, a játékosaimtól is ezt várom el. Szeretnék egy szerethető, harcos, megalkuvást nem tűrő csapatot kialakítani, olyat, melynek játékosai egymásért és a klubért akár tűzbe is mennének – mondta Vágó Attila, a gárda új vezetőedzője, akinek érkezését egy hónapja jelentette be a klub.