Megyei rangadóval rajtol az NB I

A korábban megszokott ritmustól eltérően már most, február elején harcba szállnak az ország első osztályú labdarúgócsapatai. Az OTP Bank Liga 19. fordulója ráadásul megyei rangadót sodort a Mol Aréna Sóstóba, 17 órakor a Puskás Akadémia FC látogat a Mol Vidi FC otthonába.

Már-már megszokott látvány esténként a Mol Aréna Sóstó mellett a Csíkvári úton haladva: sárgás fény tölti be a stadion játékterét. A gyepszőnyeget melengető, a napsugarakat helyettesítő lámpák azonban a nagy előadás előtt nem csupán esténként ápolják a füvet. Az NB I-es bajnokság tavaszi rajtja előtti napokban délelőttönként szorgosan tologatták a pályamunkások a lámpasorokat. Miközben a játéktér vonalazásának fognak neki a serény kezek, az öltözőfolyóson már nincs más téma, csakis a csapat előtt álló tétmeccsek sora. Szombaton 17 órakor országhódító hadjáratra indul a Mol Vidi FC nem kisebb céllal, mint hogy megvédje bajnoki címét.

A fehérváriak kéthetes spanyolországi edzőtáborban hangoltak az előttük álló megmérettetésekre. Hat felkészülési mérkőzést vívtak Marko Nikolics legényei, a német Kaiserslautern (2-0) és a kínai Dalian Jifang (2-0) ellen nyert, a kínai Beijing Renhe (1-1) és a spanyol RB Linense (1-1) ellen döntetlent ért el, a cseh Sparta Prahától (1-3) és a kínai U25-ös válogatottól (03) vereséget szenvedett a Vidi.

– Nem kérdés, hogy – nemcsak nekünk, az összes csapatnak – meg kell birkóznunk a ténnyel, miszerint nem kevesebb, mint 24 nappal rövidebb lett a téli szünet, így jóval kevesebb idő jut az alapozásra, ennek ellenére azt mondom, ez a jövő útja – vélekedett Marko Nikolics, a Vidi vezetőedzője. – Ha már olyan stadionok vannak, amelyekben lehet télen is játszani, akkor tegyünk is így! Ez a nyugati modell, és ha jók az információim, az MLSZ jövőre még rövidebbre húzza a téli szünetet. És ez így is van jól.

– Kicsit furcsa volt, hogy ilyen rövid volt a felkészülési időszak. Az első héten a fizikai gyakorlatokon volt a fő hangsúly, majd aztán frissítettünk – mesélte Kovácsik Ádám, a Vidi kapusa, aki újabb aranyérmet szeretne ünnepelni a bajnokság végén. – Úgy érzem, hasznos volt az edzőtábor, még úgy is, hogy az eredmények vagy a játék nem volt olyan, mint amilyet szeretnénk. De nem is a felkészülési időszakban kell mindenkit megvernünk. Beletettük a munkát, a hét végén kiderül, hogy jól dolgoztunk-e. Arra készülünk, hogy egy nagyon jó tavaszt kell produkálnunk, hogy meg tudjuk előzni a Ferencvárost.

Mert a Fradi öt ponttal van a fehérváriak előtt a tabellán, vagyis nagy harc várható e két együttes között a végső elsőségért. Nagy volt a mozgás a rivális Fradinál a télen. Sokat igazoltak, míg a Vidihez Elek Ákos és Futács Márkó érkezett.

– Két kiváló, többszörös magyar válogatott játékost igazoltunk – fogalmazott Nikolics Futács Márkóról és Elek Ákosról. – Mindketten komoly erősítést jelentenek számunkra, habár természetesen kell egy kis idő nekik is, hogy beleszokjanak a játékunkba. Örömmel láttam, hogy jó szellemű, intelligens futballisták, nagyon elégedett voltam a téli alapozás során nyújtott teljesítményükkel. A keretünk olyan szintet ért el, hogy már nincs szükségünk mennyiségre, csak minőségre. Úgy értem, már nem kellenek a mostani játékosainkhoz hasonló képességű futballisták, mert létszámban megvagyunk, ezért csak olyanokra van szükségünk, akik jobbak, vagy valamilyen komoly pluszt adnak hozzá a játékerőnkhöz. Ez azt jelenti, hogy a lehetőségeink határát kell feszegetnünk az átigazolási piacon.

– Nézegettük, hogy a Ferencváros többet igazolt, de bármilyen hihetetlen, ez nálunk nem beszédtéma – tette hozzá a kapus, Kovácsik. – Magunkra koncentrálunk. Azt gondolom, hogy a keretünk elég erős volt ősszel is, nem véletlenül jutottunk be az Európa-liga csoportkörébe. Kiélezett harc lesz a bajnoki címért, az biztos. Öt pontot kell ledolgoznunk, ami nem lesz egyszerű, de egyáltalán nem lehetetlen küldetés.

– Nagy rajtunk a nyomás, amit magunknak köszönhetünk, hiszen az elmúlt időszak teljesítményével igen magasra tettük a lécet – jelentette ki a szerb vezetőedző. – Elértünk egy szintet, amire büszkék lehetünk, de egyrészt a címeket mindig nehezebb megvédeni, mint megnyerni, másrészt az elmúlt másfél évben látott fejlődés sem állhat meg. A fehérvári projekt első lépései sikert hoztak, de nekünk ennél is ambiciózusabb céljaink vannak, amihez folyamatosan fejlődni kell. A játékosaimmal azt akarom megértetni, hogy nem az a kiegyensúlyozott csapat, amelyik a jó napjain öt góllal nyer, hanem az, amelyik a rossz napjain is úrrá tud lenni. Úgy néz ki, idén is a Ferencvárossal futunk majd versenyt a bajnoki címért, és ez jó dolog, mert azt jelenti, hogy két kiemelkedően jó csapat van a magyar bajnokságban. Reméljük, hamarosan három lesz, aztán négy, és így tovább, és minden évben más nyeri a bajnokságot, mert ez azt jelentené, hogy kiegyensúlyozott, erős pontvadászat lesz az OTP Bank Liga.

A célok ismeretében a fehérváriak számára kötelező feladat lesz a győzelem megszerzése a megyei rivális Puskás Akadémia FC elleni, szombaton 17 órakor kezdődő összecsapáson.

– Az első nyolc fordulóban hatot itthon játszunk. Ezeken a meccseken úgy kellene szerepelnünk, hogy abból a bizonyos öt pontból ne maradjon sok, vagy akár tűnjön el az a hátrány. Nem hullajthatunk már pontokat. 15 mérkőzés, 15 döntő van előttünk. Ezek közül az első a Puskás elleni, amelyet egyértelműen három ponttal kell zárnunk – jelentette ki a portás, Kovácsik Ádám.

– Mindig van min finomítani, de a játékosaim taktikailag nagyon érettek, fizikailag sincs gondunk, és természetesen a futballtudásukra sem lehet panaszom – morfondírozott Marko Nikolics akkor, amikor az elérhető bajnoki aranyról beszélt. – Az a kérdés, hogy dolgozik-e bennük az a fajta győzni akarás, amely a nehéz napokon is átlendíti őket. Megvan-e az akarat, a csapatszellem és a győzelembe vetett megingathatatlan hit? Hiszek benne, hogy igen, és nem is alaptalanul.

A Vidiből hiányzik majd az első tavaszi derbin a Ferencváros elleni rangadó után eltiltott Paulo Vinícus, valamint az öt sárga lap után járó büntetését töltő Kovács István és Anel Hadzic.

A tabella 9. helyén álló Puskás ugyanott edzőtáborozott, mint szombati ellenfele. A felcsútiak szoros vereséget szenvedtek a Baseltől, a Lausanne-tól, döntetlent játszottak a cseh Viktoria Plzennel, és 3-1-re verték a bolgár rekordbajnokot, a CSZKA Szófi át. Az új tréner, Radoki János egészen más fazont szabott a bolgár Kamen Hadzsievvel és a szlovákiai magyar Krizan Richárddal erősítő Puskásnak.

– A Videoton rendkívül rutinos gárda, nagyon jó futballisták alkotják. Az eddig látottak alapján – márpedig ebben a négy hétben nagyon sokszor láttam őket – nyugodtan mondhatom, hogy a legjobb együttes Magyarországon, mind egyéni, mind csapatszinten. Nyomás alatt is nagyszerűen tudnak játszani, jól ki tudják hozni a labdát. A rutinjuk abban is megmutatkozik, hogy csak olyan magasra ugranak, mint amennyire kell, mindig tudják, milyen teljesítmény kell ahhoz, hogy megnyerjék az adott találkozót – ez is azt mutatja, mennyire jók – vélekedett óvatosan a megyei derbi házigazdájáról a Németországban játékosként és trénerként tapasztalatot szerző edző, Radoki János.