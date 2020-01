Megyei rangadón bizonyíthat az Alba FKC és a DKKA együttese

A K&H női kézilabda liga 12. fordulójában a megyei rivális, a tabellán a hetedik helyen álló Dunaújvárosi Kohász KA csapata lesz a tizedik Alba Fehérvár KC vendége a Köfém Sportcsarnokban szombaton 18.30-kor.

Mindkét csapat vereséggel kezdte a 2020-as évet, és mindketten a Bajnokok Ligájában érdekelt együttesekkel szemben veszítettek. Az Alba Fehérvár KC emlékezetes összecsapáson negyvenöt percig partiban volt az FTC-Rail Cargo ellen, míg a dunaújvárosiak a bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC otthonában kaptak ki 30-19-re, dacára annak, hogy a 8. percben még előnyben voltak György László tanítványai.

A két csapat rivalizálása hosszú évtizedek óta meghatározó mindkét gárda életében. Amennyiben csupán a tavalyi idény párharcait nézzük, akkor azzal szembesülhetünk, hogy Újvárosban a DKKA magabiztosan nyert 32-27-re, Fehérváron viszont az Alba aratott négygólos sikert (27-23).

Mindenesetre rendkívül kiélezett csata vár a felekre, nem véletlenül kezelik kiemelten mindkét oldalon.

– Nagyon fontos mérföldkőhöz érkezünk a bajnokságban, az edzéstervünket is hetek óta ehhez alakítottuk, a következő fordulókban a legjobb formánkat kell mutatnunk. A tabellán közvetlen riválisainknak számító ellenfelek következnek, így elsőként a Dunaújváros, amely nagyon jó összetételű csapat, komoly játékerőt képviselnek, például Szalai Babette, Szekerczés Luca, Sirián Szederke és Kazai Anita személyében jelentős NB I-es rutinnal rendelkező jó játékosokkal. Hihetetlen agresszív védekezés jellemzi őket, készültünk belőlük. A hazai pálya mellettünk szól, és ezt érvényre is kell juttatnunk – fogalmazott Deli Rita, a vendéglátók szakvezetője.

– Sajnos a Ferencváros ellen hiába játszottunk jól majd negyvenöt percen keresztül, a végjátékban a nemzetközi kupában edződött ellenfelünk fölénk tudott kerekedni. Fontos tapasztalat volt ez, fiatal csapatunknak még keményebben kell dolgoznia, hogy egy ilyen szintű ellenféllel szemben is sikeres legyen. Nehéz, és különleges mérkőzés következik egy olyan csapat ellen, melynek kapujában kiváló hálóőr, Csapó Kyra áll. A mezőnyben egységes képet mutat a Kohász, mindkét oldalon veszélyes szélsőkkel – hangsúlyozta Armelle Attingré a Fehérvár 16-szoros francia válogatott kapusa, aki a szombati FTC elleni találkozón toronymagasan a mezőny legjobbjának bizonyult, több olyan labdát hárított, amelyet sokan már a kapuban láttak.

– Egész biztos, hogy nem lesz egyszerű, mivel mindig nehéz Fehérváron játszani, de egész héten készültünk a mérkőzésre, abban bízva, hogy elhozhatjuk a pontokat. – mondta Triscsuk Krisztina, a korábban Fehérváron is megforduló átlövő, aki annak ellenére vállalta a játékot, hogy Győrben egy ütközés után elrepedt az orra.

– Szerdán kezdtem edzeni, de a repedéssel nem foglalkozom, a lényeg, hogy nincs törésem, így tudok majd játszani. Az Alba is két arcú csapat, vannak nagyon jó meccseik, amikor teljes extázisban játszanak, és nehéz ellenük, de aztán előfordul olyan is, hogy nem megy nekik, ám ezzel minden csapat így van. Tudjuk, ismerjük az erősségeiket, gyengéiket, és próbáljuk ebből a maximumot kihozni! – tette hozzá.