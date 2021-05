Megyei rangadó előtt

Mindössze két napot pihenhettek az NB III-ban szereplő csapatok, mivel szerdán délután már a 35. forduló mérkőzéseit kell lejátszaniuk.

KÖZÉP csoport

2021. május 12., 17.30

Dunaújváros (15.)-Iváncsa KSE (1.)

Mondhatni szomszédvári rangadóra kerül sor a Dunaújváros Staionban, ahol a presztízsen kívül a házigazdák számára mivel zsinórban öt összecsapáson nem tudtak nyerni, ez legutóbb egy hónapja a Majosi SE otthonában sikerült a piros-fehéreknek. A két csapat őszi találkozóján Cseszneki Richárd korai találatával győzött az Iváncsa 1-0-ra.

NYUGATI csoport

2021. május 12., 17.30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (17.)-Balatonfüredi FC (13.)

A rossz helyzetkihasználás megbosszulta magát a hétvégén, és kikapott a Gárdony a már korábban kiesett Ménfőcsanak otthonában. Most azonban javíthat az új szakvezetővel, Lazics Bojannal pályára lépő tóparti alakulat, Nem vár sétagalopp a Gárdonyra, hiszen élénken emlékezhetnek arra, hogy a 16. fordulóban rendkívül sima 3-0-as vereséggel zártak a füredi pályán, ráadásul a bennmaradás szempontjából égetően szükségük lenne a győzelemre.

BKV Előre (15.)-Puskás Akadémia FC II (9.)

Van elszámolni valója a PAFC II-NEK a közlekedésiekkel. November első napján a Pancho Arénából a BKV Előre elvitte mindhárom pontot. 2-1-re győztek. A fővárosiak hazai környezetben erősebb mutatókkal rendelkeznek, de nem verhetetlenek, bizonyítja ezt, hogy hétszer szenvedtek itt vereséget.

Mol Fehérvár FC II (12.)-SC Sopron (8.)

Az utóbbi mérkőzésen, a Lipót Pékség SE csapata ellen stabilan, koncentráltan, végig fegyelmezetten játszó piros-kékek Sopronban nyerni tudtak Molnár Márkó két találatának, és Gáncs Gergő öngóljának köszönhetően, úgyhogy megfelelő önbizalommal várhatják a Hűség városának csapatát. A korábban Felcsúton játékosként megforduló szakember, Weitner Ádám dirigálta Sopron a 34. fordulóban nehezen, a hajrában lőtt góllal harcolta ki az egyenlítést a Mosonmagyóvár ellen..

2021. május 12., 18.30

Bicskei TC (11.)-THSE Szabadkikötő (18.)

Az utóbbi három fordulóban magához tért a bicskei gárda, hét pontot szerzett a Csordás Csaba szakmai igazgató által irányított sárga-kékek. Sokat számíthat a továbbiakban, hogy most már a lelátóról támogathatja a csapatot lelkes szurkolótábora. Más kérdés, hogy a helyzetek kihasználásával továbbra is hadilábon áll a Fejér megyei együttes. A kiesés ellen küzdő fővárosiak ellen Varga Zoltán két gólja is kellett a 16. játéknapon ahhoz, hogy döntetlenre hozzák a találkozót. Most nagyobb esélyük van a sikerre, persze ehhez a lehetőségeket ehhez be kellene lőni…