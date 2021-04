Megyei I: meglepetésre készül a Bogárd, új vezetőedzője lett a Lajoskomáromnak

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 23. fordulója következik a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2021. április 10., szombat, 16.30

Sárbogárd SE (4.)-Sárosd Kronos Sport (1.) – ősszel 0-5

Pajor László a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Úgy érzem, hogy komoly lehetőséget hozhatunk el szombaton. Győzni mentünk Mányra, bár azt tudtuk előre, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, és sajnos nem is lett az. Nem szeretek magyarázkodni, de nagyon sok hátráltató tényező volt, ami akadályozta jó focit. Nekünk nem sikerült jól alkalmazkodnunk ehhez, ám azt beszéltük a csapattal, hogy amennyiben a hazai mérkőzésünket hozzuk a Sárosd ellen, ami nagyon nehéz lesz, akkor körülbelül ott leszünk pontszámban, amit terveztünk. Ehhez az kell, hogy a szombati rangadót megnyerjük. Egy kicsit meglepőnek tartom a Sárosd otthoni bukását, emiatt aztán nagy a valószínűsége, hogy kettőzött erővel fognak küzdeni ellenünk. Kétségtelen, hogy ősszel kellemetlen vereségbe szaladtunk bele Sárosdon, de játékban egyáltalán nem volt alárendelt a csapat. Voltak a mérkőzésnek olyan periódusai, két-három perc, amikor az ellenfél a hibáinkat kihasználta és hirtelen rúgott három gólt. Ez most egy teljesen más összecsapás lesz, szeretnénk a Mány elleni pontvesztést itthon kijavítani. valószínűleg számíthatok mindenkire, és biztos vagyok abban, hogy jó mérkőzést fogunk játszani, mert a Sárosd jól focizik előre, és hazai pályán mi sem döntetlenre fogunk játszani.

Bodajk SE (5.)-Kisláng (12.) – ősszel 0-2

Kovács Zoltán a Bodajk SE vezetőedzője: – Minden mérkőzés más. Más játszani a Mór ellen, vagy egy olyan középcsapat ellen, mint amilyenek mi is vagyunk. Nagyon sok múlik a szerencsén. Martonvásáron ugyan nagy lett a különbség a végére, de az elején kaptunk ajándékba a két gólt, utána pedig játszhattuk már azt a játékot, amit tudunk. A Martonvásár nem tudott megújulni a mérkőzés közben, nem tudott váltani. 0-2 után úgy tűnt mintha elment volna a kedvük, nem volt átütőerő bennük. A Kisláng ellen és természetesen úgy megyünk fel a pályára, hogy győzni akarunk. Attól függetlenül, hogy náluk sok csapat megszenved azon a pályán, és mi is így voltunk ezzel. Hazai pályán jó lenne most már nyerni, két vereséget szenvedtünk egymás után. Veszélyes csapat a Kisláng, van két jó csatáruk, masszívan védekeznek, kemények, fel kell venni a kesztyűt ellenük, és futásban meg kell őket verni. Amennyiben mindez sikerül akkor jó eredményt érhetünk el. Sérültjeink közül Gulyás Gergő a héten talán már elkezdhet edzeni, de nem tudom, hogy bevethető lesz-e a hétvégén? Hasonló a helyzet Kovács Jánossal, vele családi okok miatt nem biztos, hogy tudunk számolni, Bregócs Gergő is sérüléssel bajlódik most már két hete, az ő játéka is kérdéses.

2021. április 11., vasárnap, 16.30

Enying (11.)-Főnix FC (6.) – ősszel 0-4

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: – Nehéz időszak van a hátunk mögött. Bár annak ellenére, hogy Ercsiben elvéreztünk, és a Sárosd is elvitte az összes pontot Enyingről, elégedettek lehetünk a játékunkkal. Mostanra végre teljes a létszám, és a csapaton belüli hangulat is kimondottan jó. Múlt hétvégi mérkőzésünk jól végződött, hiszen attól a Lajoskomáromtól hoztuk el a három pontot, akit legutóbb majd 12 éve (!) sikerült legyőznünk. A következő időszakban is össze kell szednünk magunkat, mert Sárbogárddal és Mórral is hamarosan találkozunk, de előttük most vasárnap a nagyon jó formában lévő Főnix FC látogat hozzánk. Valamit nagyon elkaptak a fehérváriak, hiszen csak az elmúlt hat találkozójukon tizenhat pontot gyűjtöttek. Persze nagy hiba lenne megijednünk. Bizonyítottuk már, hogy bárki ellen megálljuk a helyünket. Ha sikerül az elmúlt hetekben mutatott összetartó, küzdeni akarásból jelesre vizsgázó csapatjátékot hozni, újra okozhatunk egy kisebb vagy akár egy nagyobb meglepetést. Jelen pillanatban teljes a csapat. Komoly sérültjeink nincsenek, mint ahogy eltiltott játékos sem lesz vasárnap. A COVID helyzet napról napra változik, és mivel a felnőttjeink között eddig kevés bizonyított fertőzött volt, csak remélni tudjuk, hogy hétvégéig nem lesznek megbetegedések. Az edzéseken minden szükséges óvintézkedés megteszünk a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

Tordas FÉSZ ZRT. (9.)-Mányi TK (15.) – ősszel 3-2

Horváth Sándor a Tordas FÉSZ ZRT. vezetőedzője: – Benne volt a pontszerzés lehetősége az Ikarus otthonában, mert az utolsó pillanatokban kihagytunk egy százszázalékos helyzetet. Amióta a csapat mellett vagyok most játszottunk a leggyengébben az első félidőben, ezt a negyvenöt percet nagyon odaadtuk az ellenfélnek. A szünet után hiába tettünk meg mindent, de a futball büntet, hogyha egy kicsit szórakozottan állsz a mérkőzéshez. Úgy látom, hogy nincsenek olyan nagy különbségek a csapatok között, az adott forma és a hozzáállás nagyban befolyásolja a találkozók kimenetelét. Játszottunk már élcsapatokkal, és a mezőny hátsó régiójában levő együttesekkel, és olyan nagy különbség nincs közöttük. Teljesen kiszámíthatatlan a bajnokság, lekezelni pedig senkit sem szabad, mert bármelyik csapat tud meglepetést okozni. Sebestyén Noel biztos hiányozni fog elszakadt a bokaszalagja lesz, lesz egy eltiltottunk, Farkas Zsolt, de úgyis mindig az a legjobb csapat, akit felküld az edző a pályára…

Tó-Vill Kápolnásnyék (7.)-Ikarus-Maroshegy (3.) – ősszel 2-0

Höltzl Richárd a TóVill Kápolnásnyék vezetőedzője: – Bizakodásra adhat okot, hogy az elmúlt három fordulóban sikerült győztesen elhagyni a pályát. Legutoljára jobbak voltunk, mint a DUFK SE. Sokkal több helyzetet dolgoztunk ki, azonban a végén pontatlanok voltunk az utolsó passzoknál sokszor rossz döntéseket hoztunk, illetve a kapu előtt sem voltunk pontosak. Ez biztos, hogy nem fog beleférni az Ikarus ellen. Sokkal jobban kell koncentrálnunk a kapu előtt, ha azt akarjuk, hogy legyen keresnivalónk. A fehérvári csapat jó játékosokból áll, úgyhogy nem mindig a mutatott eredmény alapján ítéljük meg az ellenfelet. Ősszel sikerült ellenük nyerni, és próbáljuk itthon is megnehezíteni a dolgukat. Eléggé képlékeny, hogy milyen összetételben játszunk majd, hiszen volt olyan hét, amikor csütörtökön még tizenheten voltunk, vasárnapra pedig tizenketten maradtunk. Jelen pillanatban Molnár Gergely az, akire nem számíthatok.

Ercsi Kinizsi SE (8.)-Martonvásár SK (10.) – ősszel 0-1

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – Elég régen játszottunk már bajnoki mérkőzést, viszonylag jó passzban vagyunk, remélem nem zavar meg bennünket, hogy kimaradtak az edzések, és a mérkőzések. Bízom benne, hogy nem okoz majd problémát, de nyilván nem tesz jót, hogy szüneteltetni kell az edzéseket. Motiváltak leszünk a Martonvásár ellen, szeretnék már itthon ellenük győzni, mert az utóbbi években nem nagyon tudtuk őket megverni. Tisztában vagyunk azzal, hogy nincsenek a legjobb formában, de egy idő után minden rossz sorozat megszakad. Éppen ezért tartunk egy kicsit a találkozótól, kiélezett, nehéz mérkőzés lesz mindkét csapat számára. Úgy érzem nincsen nagyon veszíteni valója ellenfelének, és előbb-utóbb átfordul a rossz széria a jóra, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk, és remélem, hogy nem ellenünk fog ez megtörténni. Van néhány sérültünk és eltiltottunk is, még nem tudom, hogy milyen összetételben lépünk pályára. Reicheld Alex öt sárga lapja miatt marad ki, visszatérhet viszont, és segítségünkre lehet Bognár Bence, aki Covidos és is sérült is volt korábban.

Lajoskomáromi SE (14.)-Móri SE (2.) – ősszel 2-10

Mosberger Mátyás a Lajoskomáromi SE ügyvezetője: – Az Enying elleni hazai vereség és a gyenge tavaszi szereplés miatt, az egyesületünk vezetése megköszönte, Megyeri János vezetőedző munkáját. A hátralévő tíz mérkőzésünkre, Szili Balázzsal egyeztünk meg megbízott edzőként, a megyei I. csapat irányítására, aki egyesületünknél végig járta játékosként a lépcsőfokokat, és példamutató munkát végzett utánpótlás edzőként is. A soron következő mérkőzéseinken a játékosainknak önbecsülésükért, csapatunknak az egymásért való küzdésért, edzőknek és vezetőknek a tartalék és utánpótlás csapatainkkal történő kapcsolat javításáért kell dolgozniuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy menetközben a játékos-keretben jelentős változásokat nem tudunk tenni, azonban a Mór elleni vasárnapi mérkőzésen, szervezettségben, akarásban, elszántságban, pozitív változásokat szeretnénk látni. A mezőny egyik legjobb csapatával szoros, küzdelmes mérkőzésre számítunk, sérültjeink, betegeink Szakáts Péter kivételével felépültek, és ezúttal eltiltottunk sem lesz.

Szabadnapos: DUFK (13.)