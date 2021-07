Megvannak az idei csoportbeosztások

Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága a bajnokságokban részt vevő csapatok képviselőivel tartott megbeszélés után kialakította a felnőtt, az ifjúsági, illetve az öregfiúk pontvadászatainak csoportbeosztását.

– Csütörtökön délután a jelenlevők többsége döntött a különböző csoportok beosztásánál – tudtuk meg Schneider Bélától, az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságának vezetőjétől, miután a megyei csapatokat a bajnokság indulása előtt az aktuális információk átadására, vélemények kicserélésére, munkaértekezletre hívták.

A megyei I. osztályú bajnokság tekintetében különösebb gond nem volt, hiszen ugyanaz a 15 együttes vág neki a szezonnak, mint az előző idényben. A megyei II. osztályban az előző évekhez hasonlóan két csoportot alakítottak ki, 14-14 csapattal. Északon a Bakonycsernye, Pusztavám-Jüllich, Fehérvárcsurgó, Csór Truck-Trailer, Bicske II., Szár, Etyek, Herceghalom, Vál, Pátka, Pákozd, Pázmánd SE, Videoton Baráti Kör, Puskás AFC III. csapatai várják a rajtot.

Délen az Aba, Adony, Baracs, Előszállás, Káloz, LMSK, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Polgárdi, Seregélyes, Szabadbattyán, Szabadegyháza, Vajta összetételű mezőny indul. A korábbi évektől eltérően ezúttal két velencei együttessel találkozhatnak a szurkolók. A nagy múltú és két éve csupán az ifjúsági és az öregfiúk bajnokságára nevező Velence SE elindul a harmadik vonalban. Rajta kívül a Velence SE csapata újoncként szintén a megye háromban próbál teret nyerni.

Újdonság, hogy két tizenhatos csoportból áll majd a megyei III. osztály mezőnye. Északon a Mány II.-Csabdi, Újbarok, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Csókakő, Csákberény, Bodajk II. (korábban Söréd), Magyaralmás, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Sárkeresztes, Sárszentmihály, Gyúró, Kajászó, Tordas II., MPF-Ráckeresztúr. Délen a Baracska, Beloiannisz, Besnyő, Cece, Dinnyés, Alap, Dég, Kulcs, Velence SE, Lajoskomárom II., Nagylók, Rácalmás, Sárszentágota, Vajta II., Velence TSE, Tác-Csősz.

– A többség akarata érvényesült, bár voltak néhányan, akik ugyan nem voltak jelen, ám később próbálták befolyásolni a döntést. Az öregfiúknál például nehezményezték, hogy a Komárom csapata ismét elindul a megyei bajnokságban. Nem volt velük korábban baj, sőt egy évben egyszer a mérkőzést még egy várbéli kirándulással és fürdőzéssel is össze lehet kötni a csapatoknak. Más kérdés, hogy jobb lenne, ha kisebb létszámú csoportok lennének, mert könynyebben be lehetne fejezni a küzdelmeket, ahogy az történt az előző évben is. A lehetőséget megadtuk, szavazhattak a csapatok, és így alakulhatott ki ez a mezőny – tette hozzá Schneider Béla.

A megyei III. osztályban két, illetve három csoport is tervbe volt véve, végül a csapatok a két csoport mellett döntöttek. Nem biztos, hogy ez lesz a jó, de a sportvezető bízik abban, hogy be lehet fejezni időben a bajnokságokat. A korábbi kiírás lehet, hogy ideálisabb lett volna három csoporttal és 10-11 mérkőzéssel egy idényben. Harminc meccsnél már nagyobb az esélye annak, hogy több csapat „elvérzik”, és nem fejezi be a küzdelmeket. Így aztán augusztus 21-én indul a bajnokság, és november végéig játszanak majd a csapatok. Ehhez még feltétlenül hozzátartozik az, hogy igen közel van hozzánk a pandémia negyedik hulláma, amely ugyancsak kérdőjeleket mutat, és kérdésessé teszi az idény befejezését.