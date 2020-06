Megvan az Alba Fehérvár első légiósa, Frank Turner személyében

Az amerikai Frank Turner legutóbb Körmenden szerepelt, egy évig az Albát erősíti.

A 178 centiméterre nőtt, a 32. születésnapját május végén ünneplő kosaras New Jersey államban, Atlantic City-ben született, itt is kezdett kosarazni, középiskolás évei során a negyvenezres város, Atlantic City gárdáját erősítette, egyetemi évei során pedig a Canisius csapatában pattogtatott. Tíz éve került Európába, a holland Den Bosch nevű egylethez, ahonnan két év után Lengyelországba, a Trefl Sopot-hoz vezetett az útja. Itt nem sokat időzött, a francia Provence Basketnál szerepelt, majd Belgiumban, az Antwerp Giant együttesénél. Később a Kolozsvár, az élcsapat U BT Cluj Napoca, majd a bolgár Rilski Sportist következett. A francia második vonalban érdekelt ADA Blois után a német Bundesligában szereplő MAKRO Crailsheim Merlins volt az újabb állomás, ahol két esztendőt töltött, a második szezont már az élvonalban küzdötte végig társaival. Három országban, Hollandiában, Lengyelországban és Bulgáriában is bajnoki aranyéremmel büszkélkedhet. Tavaly szeptember elején érkezett Körmendre, ahol azonnal alapember lett, a hirtelen záruló 2019-20-as idényben 21 bajnoki találkozón átlagosan 31.2 percet töltött a parketten, ezen idő alatt 14.9 pontot, 6.5 gólpasszt és 3 lepattanót átlagolt.

– Rutinos játékos, akinek remek szezonja volt Körmenden. A korábbi években is megbízható, stabil teljesítményt nyújtott, bármely bajnokságban is szerepelt, 13-14 pontot és 6-7 asszisztot jegyzett. Nem zsákbamacskát választottunk, reményeink szerint csapatunk egyik vezére lesz, aki túl azon, hogy jól szolgálja ki a társakat és szervezi a játékot, rendkívül hatékonyan védekezik. Elsősorban irányít, de pontot is tud dobni, biztosan erőssége lesz csapatunknak – közölte az ügyvezető, Simon Balázs.

A vezetőedző, Forray Gábor is örül Turner szerződtetésének. A szakvezető úgy gondolja, a kosaras nagy erénye, hogy nem akar egyedül eldönteni meccseket.

– Amolyan pass first irányító, aki elsősorban játékmester, nem pontgyáros. Nekünk eleve előbbire van szükségünk, olyan szervezőre, aki ritmust ad a játékunknak, helyzetbe hozza a társakat. Extra védő, valamint 15 pontot dob és 6 gólpasszt ad a meccseken, mindegyik mutatója átlag feletti játékintelligenciát jelez. Miután legutóbb Körmenden szerepelt, ismeri a magyar bajnokságot, továbbá van rutinja a nemzetközi porondon, több együttesével szerepelt az Europe Cup sorozaton, ahol szintén jó átlagokat hozott. Úgy gondolom, vele feltétlenül erősödünk – írja a klub hivatalos oldalán.