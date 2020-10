Megvan a hőn áhított győzelem

Igazi alsóházi rangadót vívtak a Merkantil Bank Liga NB II-es bajnokságában, ugyanis az utolsó előtti DEAC a sereghajtó Aqvital FC Csákvárt fogadta. A kilencven percen át tartó, megalkuvás nélküli küzdelem végül vendég­győzelemmel zárult.

DEAC–Aqvital FC Csákvár 1-2 (0-1)

Debrecen, 411 néző, V.: Dolnegó Bálint (Kulman, Ország)

DEAC: Szabados – Nagy Z. (Karikás, 75.) Belényesi, Papp F., Szabó K. – Nagy K. (Spitzmüller, 70.) Sándor T., Takács P. (Kertész, 88.), Székely D. (Burai, 70.) – Urbin (Bíró, 75.), Nikitscher. V.: Sándor Tamás

Aqvital: Markek – Radics (Vörös T., 69.), Albert I., Koch (Ganbayar, 78.) – Kocsis B., Mészáros D. (Vukasovic, 69.), Posztobányi (Papp M., 78.) Madarász, László (Nándori, 69.) – Mim, Daru. Vezetőedző: Visinka Ede.

Gól: Urbin (57.), ill. Daru (16., büntetőből), Kocsis B. (80.)

Sárga lap: Szabó (15.), Papp (85.), illetve Mészáros D. (23.), Mim (73.), Vukasovic (86.)

A mérkőzés előtt az Aqvital négy ponttal az utolsó helyen szerénykedett, míg a DEAC, melynek kispadján a DVSC ikonja, Sándor Tamás bemutatkozott, 6 ponttal állt, szintén kieső pozícióban. Mikor nyerjünk, ha nem most? – fogadkozott mind a két csapat.

Visinka Ede, a ­csákváriak vezetőedzője a Budaörs elleni bravúrosan megnyert Magyar Kupa-mérkőzés után nagyon bízott benne, hogy a siker kimozdítja a csapatát a kátyúból, és visszatalálnak a rendes kerékvágásba. Ehhez mérten nagy elánnal kezdtek a sereghajtó vendégek, és aki azt hitte, csak öt percig tart a lelkesedés, az tévedett, ugyanis a tiszta sárgában játszó Aqvital határozott mezőnyfölényt alakított ki. A jó kezdés már a 16. percben góllá érett. Mim Gergőt buktatta Szabó a tizenhatoson belül, és a jogosan megítélt büntetőt Daru Bence magabiztosan értékesítette, aki már hatodik gólját szerezte a bajnokságban.

A szünetig könnyedén növelhette volna előnyét a Fejér megyei gárda, de Daru és Mim lábában is benne maradt a második találat. A hazaiak támadójátéka ezzel szemben nem sok kreativitást mutatott, így nagyobb helyzet nélkül hozták le az első 45 percet.

A szünetben nem volt csere egyik csapatban sem. Látha­tóan Sándor Tamás vezetőedző rendet tett a debreceni fejekben a pihenő alatt, ugyanis látványosan feljavultak a hazaiak. Több intő jel is volt az egyenlítő gól megszerzésére. A 47. percben Sándor Tamás tűnt el látványosan a büntetőterületen belül, de szerencsére Dolnegó Bálint sípja néma maradt. Majd Nagy Zoltán, Belényesi Csaba, Papp Ferenc és Nagy Krisztián is közel járt az egyenlítő találathoz. Az első órához közeledve már semmi sem menthette meg a vendégeket. Takács Péter szöglete után Urbin Péter használta ki legjobban a kapu előtti kavarodást és közelről a hálóba fejelt, 1-1. Reagált is rögtön erre Visinka Ede vezetőedző és pályára küldte a Magyar Kupában remeklő Vörös Tamást, vagy éppen a villámléptű Ganbayart. A cserék bejöttek, hiszen láthatóan erőre kapott a Csákvár. Az utolsó 10 percre fordulva pedig ismét megszerezték a vezetést: Vörös átadása után Kocsis Bence 14 méterről kilőtte a bal alsót, 1-2. Ez volt Kocsis első találata bajnokságban, ami győzelmet ért az Aqvitalnak.

Sikerével végre megtörte rossz sorozatát a Csákvár, és óriási szívvel küzdve megérdemelten gyűjtötte be a három pontot Debrecenben.