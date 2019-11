Megtörte a jeget a Tímár-csapat

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 16., tavaszról előre hozott fordulójában a MOL Fehérvár II létszámfölényben szenvedte ki a sikert.

MOL Fehérvár FC II– BKV Előre 2-1 (1-1)

MOL Aréna Sóstó, 100 néző, vezette: Dobai János.

Fehérvár II: Gundel-Takács – Ódor, Tamás O., Vágó, Major – Funsho, Dinnyés, Tarnóczi (Horváth B., a szünetben), Pápai (Tajti Bálint, 86.) – Galacs (Szalai, 70.), Zsóri. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Zsóri (21.), Horváth B. (88.) ill. Balogh B. (9.) Kiállítva: Miklósvári (29.)

A nyitó fordulóban a BKV otthonában gól nélküli döntetlenre végző piros-kékek számára minden esély adott volt vasárnap a hosszúra nyúlt nyeretlenségi szériájuk lezárására, a Zsórival és Funshóval kiálló hazaiakhoz ugyanis három vereséggel a hátuk mögött érkeztek a fővárosiak.

Ehhez képest a mérkőzésre kilátogató fehérvári sportigazgató, Kovács Zoltán még el sem foglalta ülőhelyét, máris vezetést szereztek a vendégek: a kiugró Balogh Bencét egyik belső védő sem tudta megállítani, az Előre támadójának lapos lövését a kapufa segítette a hálóba, 0-1.

Nem kellett sokáig várni az egyenlítésre, Pápai jobbról elvégzett szögletét a Puskás-díjas Zsóri Dániel fejelte 7 méterről a kapuba, 1-1.

Kisvártatva Funso használta ki gyorsaságát, a nigériai játékost Miklósvári csak sárga árán tudta megállítani, ám ez már a második volt a fővárosiak védőjének.

A fordulás után a létszámfölényben futballozó fehérváriak több lehetőséget is kialakítottak, de Funsho lapos lövését és Zsóri pontrúgását is hárította a sérülés miatt csereként beállt Éliás, Horváth kísérlete pedig a kapufáról kifelé pattant. Dinnyés eladott labdája után kis híján a hazaiak hálója rezdült, de Gundel-Takács lábbal védett. A piros-kékek nem adták fel, a mindent eldöntő találatot a szemfüles Horváth Bálint vitte be, mindez azt jelentette, hogy a Tímár-legények 105 nap után ismét győzni tudtak a másodosztályban, 2-1.