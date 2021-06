Nemzeti együttesünk első mérkőzését elvesztette az Európa-bajnokságon, a portugálok ellen. A korábbi szövetségi kapitány, Várhidi Péter szerint nem érheti rossz szó labdarúgóinkat.

Várhidi Péter 21 éve szakkomentátorkodik, 2006-tól 2008-ig szövetségi kapitányként tevékenykedett, dolgozott az első és második vonalban vezetőedzőként. Legutóbb a Kaposvári Rákóczit irányította az NB II.-ben. Figyeli az Európa-bajnokság mérkőzéseit, együttesünk bemutatkozását megkülönböztetett figyelemmel kísérte.

– Óriási dolog, hogy ott vagyunk az Eb-n, fantasztikus a hangulat, ami nem is kérdéses egy ilyen hatalmas esemény kapcsán. Az első meccsen a futball új szabályai miatt kaptunk ki, a szabályalkotók rossz döntése nyomán. Schön Szabolcs gólja egyértelmű les után született, jogos, hogy a bíró visszavonta. Azonban ha nem engedik végig az akciónkat, hanem lefújják a les­állás pillanatában, nincs a rendkívüli érzelmi töltet, nem robban fel a lelátó, nem kerül eufóriába a csapat, a kispad, hanem visszaállunk védekezni, meggyőződésem, kihúztuk volna gól nélküli döntetlennel. A találkozón az történt, amit vártam, portugál labdabirtoklás, mezőnyfölénnyel, azonban az ellenfél a vártnál lassabban járatta a labdát, ami segített nekünk. Jól tolódtunk, Ronaldóék kevesebb helyzetet alakítottak ki, de akadt így is néhány. Az Európa-bajnok nem játszott csúcsformában, képesek ennél magasabb fokozaton is futballozni. Zártan védekeztünk, egységes volt a hátsó alakzatunk. A lelkesedés, a motiváció elképesztő volt, a fiúk mindannyian megtették a magukét.

Várhidi úgy gondolja, kiemelni nem érdemes senkit, mindenki hozzátett a csapat teljesítményéhez. A meccs végén a koncentráció hiányzott.

– A portugálok végül hat perc alatt lerendeztek mindent. Előzőleg nem utalt arra semmi, hogy kikapunk, nyílt volt a találkozó, arra gondoltam, bármelyik fél betalálhat, ha mi találunk egy gólt, meg is nyerjük. A gól meg is jött, ám szabálytalan körülmények között, nem figyeltünk eléggé, a portugálok pedig rádöbbentek, akár ki is kaphatnak. Ezzel együtt sem érheti szemrehányás Marco Rossi tanítványait. Egy csapat teljesítményét komplexen lehet értékelni, támadó- és védőjátékot egységesen, nekünk előbbi nem nagyon volt, a védekezés elvitte az energiát.

A korábbi kapitány sem érti, miként alakulhatott ki ilyen pokoli erős négyes, amelynek tagja a legutóbbi Európa-bajnok, világbajnok, valamint a korábbi világbajnok.

– Az, hogy mi a negyedik kalapból jöttünk, érthető. De a többi ellenfél a közvetlen világelit tagja, találkozunk a franciákkal, a portugálokkal és a németekkel, ez félelmetes, mindegyik a világranglista legelején helyezkedik. Kérdeztem kollégákat, sőt a válogatott technikai vezetőjét is, senki nem érti, de ettől még tény, ide kerültünk, itt kell megoldanunk a feladatot. Akadnak négyesek, ahol biztosan szereztünk volna pontokat, akár többet is, sőt tovább is juthattunk volna. Ott van a szlovák, svéd, lengyel, spanyol kvartett, innen akár tovább is lehetett volna jutni. Persze, ezek csak feltevések, de biztosan nagyobb esélyünk lett volna, két meccs hazai pályán, telt ház, ráadásul a szlovák, a lengyel és a svéd nem hiszem, hogy előttünk jár, ha igen, nem sokkal, amit kompenzálhattunk volna lelkesedéssel, az atmoszférával. Szerintem most a nagyok abból indulnak ki, hogy minket mindegyikük megver, ha keresztbeverés van, hat ponttal a hármas tagjai továbbmennek, de ez csak az én elképzelésem. Mi leszünk a mérleg nyelve, aki tőlünk kikap, vagy pontot veszít, az akár el is búcsúzhat. Az aranyra a franciák az első számú esélyesek, a németek elleni, 1-0-ra megnyert meccsen rendkívüli technikai fölényben futballoztak, több góllal győzhettek volna. A szlovákok teljesítménye nagyon tetszett a lengyelek ellen, szerda délután az oroszok megérdemelten verték 1-0-ra az első derbin a dánokat legyőző finneket. Két kör után mindegyik gárda 3 ponttal áll.