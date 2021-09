Megtartotta a bajnoki főpróbát a Gárdony

Vasárnap 17 órakor megkezdi az NB I/B-s bajnokság 2021-22-es idényét a Gárdony-Pázámnd NKK női kézilabda csapata. A Csurgó elleni főpróbán szoros vereséget szenvedtek a tópartiak, de az edző nem elégedetlen.

Csurgói NKC–Gárdony-Pázmánd NKK 23-22 (12-10)

Ezek a szigorú tények. A bajnoki főpróbán nem aratott diadalt a Gárdony-Pázmánd NKK együttese, de a pillanatnyi helyzet sokkal árnyaltabb. Vagy színesebb.

– Furcsának tűnik, hogy a vereség ellenére ezt mondom, de igazából „tök” jó meccset játszottunk – vélekedett a gárdonyiak trénere, Virincsik Anasztázia. – A Csurgói NKC kétszer annyit edz egy héten, mint mi, de fel tudtuk venni az ő ritmusukat, s nem engedtük, hogy bedaráljanak. A mérkőzés elején lerohantak minket, de fokozatosan feljöttünk, s ehhez kellett, hogy jól védjen az új kapusunk, Vajk Eszter. Szoros csata volt végig a meccs. A második félidőben három alkalommal üres kapura próbálkoztunk, de nem lett belőlük gól, s emellett kihagytunk négy-öt ziccert is. Akár nyerhettünk is volna.

Virincsik Anasztázia elégedett volt csapatával, mert idegenben tudott egyenrangú partnerként kézilabdázni egy edzettebb gárdával szemben. Ráadásul több játékelemet is tesztelhettek.

– Piller Kármen eddig nem igazán játszott, most több időt kapott. Próbálgattuk a két irányítós játékot is, egész jól működött. Sok labdát szereztünk, de sajnos el is adtuk őket. Élesben gyakoroltuk a két beállós játékot, a hét a hat elleni felállást is. Nem foglalkozom azzal, hogy az edzőmeccsek egy részét elveszítettük. A kérdés az volt számomra, hogy kik azok, akik együtt tudnak játszani – morfondírozott az edző. Szeptember 12-én, 17 órakor a NEKA látogat a Velencei-tó partjára, immár bajnoki összecsapáson.

– Sötét ló a NEKA, nem látjuk még, hogy kiket neveztek az NB I/B-re. Nincs róluk videónk, a tavalyi anyagokra tudunk hagyatkozni. Az utolsó két hétben a gyorsításon és a robbanékonyság fejlesztésén van a hangsúly. De ez nem azt jelenti, hogy a boglári akadémián edződő fiatalokat nekünk le kell rohanni. A rutint és a bátor játékot kell hoznunk. És ez lehet a kulcs, a bátorság, mert még a szakmai stáb is keresi az okokat, hogy miért nem mernek lövésre vállalkozni az átlövők. Dolgoznak rajta, s remélhetőleg vasárnapig felpörögnek a kezek. Vörös Szimonettáé azonban biztosan nem. Az orosházi tornán részleges térdszalag-szakadást szenvedett szélső lábát operálni kell. Pályáralépése már csak jövőre várható.