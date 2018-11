Megszórták az Acélbikákat

Az Erste Liga legutóbbi játéknapján nagy verésbe szaladt bele az újvárosi jégkorongcsapat, a bajnokságban második helyen álló Csíkszereda rámolt be nyolc gólt az alsóházban tanyázó hazaiaknak.

Már az első harmadban egyértelmű volt a vendégek erőfölénye, háromgólos hátrányban kapust is cseréltek a Bikák, de ez a folytatásban sem sokat segített. A második játékrész végén ugyan visszajött a meccsbe a DAB, de az utolsó húsz perc elején teljesen leforrázták a vendéglátókat: hat perc alatt négyszer találtak be Hozó Levente tanítványai, 2-8. Ezzel a vereséggel továbbra is hetedik a Fejér megyei brigád.

