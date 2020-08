Megszerezte első győzelmét ebben az idényben a Lajoskomárom és az Enying

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában az idegenbeli győzelmek voltak túlsúlyban. Továbbra is pontveszteség nélkül menetel az Ikarus-Maroshegy és a Móri SE csapata, míg bőszen üldözi őket a Sárosd Kronos Sport és a Martonvásár együttese.

Sárbogárd–Martonvásár 0-2 (0-1)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Stumpf Tamás

Sárbogárd: Farkas Z. – Kindl, Kókány, Mayer (Németh K.), Luczek – Rodenbücher T., Gráczer G. (Krajcsovics), Gyuricza (Gráczer Bálint), Lajtos (Horváth Zs.) – Gráczer Bence, Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László

Martonvásár: Sebestyén – Szeidl (Beraki), Erdei P., Neuvert, Waller (Kővári F.) – Süle, Kovács P., Juhász B., Lacza (Szél) – Balogh B. (Lakakisz), Vörös M. (Kádár). Vezetőedző: Kovács Attila

Gól: Vörös M. (27.), Lakakisz (89.)

Jók: senki, ill. Sebestyén, Neuvert, Erdei P.

Afrikai hőségben kezdtek a csapatok, és a hazaiak diktálták az iramot. Sorra dolgozták ki a helyzeteket, a Martonvásárt védekezésre kényszerítették. Ötpercenként került veszélybe Sebestyén István kapuja, de Gráczer Bence, Rodenbücher Tibor, Gyuricza Kornél és Mayer Dávid közeli és távoli kísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A martoniak a 27. percben vezetett első támadásukkal büntettek, a jobb oldalon a védelmet átjátsz­va egy középre belőtt labdát Vörös Milán laza mozdulattal 4 méterről helyezett a kapuba, 0-1. A szünet után az egyenlítő gól megszerzéséért küzdött a Sárbogárd, de továbbra is csak a kihagyott helyzeteket és Vagyóczki Patrik 20 méteres, a felső lécen csattanó szabadrúgását lehetett megemlíteni. A Martonvásár szórványos ellentámadásokat vezetve a védekezésre összpontosított. A hazaiakon a fásultság jelei mutatkoztak, és a 89. percben a védelem bal oldalán eladott labdát a középen helyezkedő Lakakisz Nikolaosz kapta, aki egy csel után 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0-2.

Tudósított: Szántó Gáspár

Sárosd Kronos Sport-DUFK SE 5-1 (3-1)

Sárosd, 150 néző

Vezette: Szabó Dániel

Sárosd: Rauf T. – Susa (Hallósi), Szabó E. (Vida), Hus­hegyi (Dobsa), Somogyi Sz. – Szalai P., Killer M. (Meszlényi), Takács M. (Kargl), Sze­keres – Kovács S., Szabó N. Ve­zetőedző: Arany Tibor

DUFK: Kovács D. – Matolcsi, Pintér Cs., Fekete, Kovács K. (Dorogi) – Bartha, Kürti (Pinczési), Vajda (Hollósi), Hajdú (Széhn) – Szabó K., Perjési (Furuglyás). Vezetőedző: Dobos László Viktor

Gól: Susa (1.), Kovács (31.), Killer M. (40.), Szekeres (48.), Szalai P. (88.), ill. Perjési (36.)

Jók: Kovács S. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Pintér Cs., Fekete

Jól kezdődött a hazaiak számára a mérkőzés, rögtön az első percben 11-eshez jutottak. Szabó Ervint buktatták a védők a 16-oson belül, a megítélt büntetőt Susa Krisztián váltotta gólra, 1-0. A folytatásban tovább támadott a Sárosd, de a helyzeteik rendre kimaradtak. Egészen a 31. percig, amikor Kovács Sándor vette be a kaput, 2-0. A 36. percben egy formás akció végén szépített a DUFK SE, Perjési Viktor fordult le védőjéről, és a tehetetlen Rauf Tivadar mellett a kapuba lőtt, 2-1. A gól feltüzelte a vendégeket, sorra szövögették támadásaikat, beszorítva ezzel ellenfelüket kapujuk elé. Ahogy kijött a Sárosd a szorításból, rögtön gólt szerzett, Kovács S. ment el a jobb oldalon, kicselezett két védőt, majd középre adott, ott érkezett Killer Máté, és a kapu bal oldalába lőtt, 3-1. A második félidő rögtön egy kapufával kezdődött, Kovács S. vette észre, hogy Kovács Dorián kint áll a kapujából, és mintegy 50 méterről kapura rúgta a labdát, amely a felső lécen csattant. A 48. percben Kovács S. bal oldali beadására Szekeres Marcell érkezett a legjobb ütemben, s lőtt a hálóba, 4-1. Továbbra is támadásban maradt a Sárosd, ám a jobbnál jobb helyzeteket is elpuskázta. Majd Rauf T. percei következtek, aki a 61., majd a 70. és 72. percben is ziccert fogott, tartva így a háromgólos különbséget. A 88. percben Szalai Pál vette be a kaput Kovács S. középre adását követően, 5-1. A vendéglátók ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyertek a rokonszenvesen játszó újvárosiakkal szemben.

Tudósított: Dérfi Zoltán

Tóvill-Kápolnásnyék–Lajoskomárom 0-3 (0-1)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Czagány Zoltán

Kápolnásnyék: Kalmár– Peng (Bakonyi), Kharboutli (Gaál), Ódor, Zsigmond L. – Csörge (Ribi), Kiss Á., Pigler, Molnár G. – Eipl (Szentgyörgyi), Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Lajoskomárom: Kajári – Szakáts, Varga F. (Sonkoly), Kövecses, Fodor Márton – Posta (Németh Á.), Vései, Czéhmeiszter, Vass – Gergye, Berta (Kovács P.). Vezetőedző: Megyeri János

Gól: Fodor Márton (5.), Vései (70.), Vass (90.)

Jók: senki, ill. Kövecses, Fodor Márton, Vései, Vass

Tordas FÉSZ Zrt.–Mór 2-5 (0-3)

Tordas, 150 néző

Vezette: Szücs László

Tordas: Cseresnyés – Csányi (Havass), Kerényi (Berki), Király J., Hermann – Kanyó, Szilágyi, Horváth M. (Almási), Hernádi – Cservenka, Pongrácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Mór: Nagy M. – Radács, Pataki, Végvári, Kosztolányi (Büki) – Lattenstein (Bognár B.), Ferencz, Klémán M. (Fodor Máté), Varga B. – Tar (Osgyán), Cseh (Hajdu). Vezetőedző: Kiss Máté

Gól: Hernádi (79.), Király J. (80.), ill. Büki (70., 74.), Klémán M. (5.), Cseh (17.), Kosztolányi (30.)

Jók: Király J., ill. Klémán M., Cseh

A mérkőzést nagy intenzitással kezdte a vendégcsapat, Klémán Máté egy átlövéssel az 5. percben megszerezte a vezetést, 0-1. A 17. percben egy kontra végén Cseh Attila szépségdíjas gólt lőtt, 0-2. Majd egy formás akció lezárásaként a 30. percben végleg eldőlt a három pont sorsa, Kosztolányi Bence érkezett és passzolt az üres kapuba, 0-3. A Tordas gárdája nem igazán találta a ritmust, a hazai nézők legnagyobb öröme a mérkőzésen az volt, hogy a 80. percben nyolc év után hazai mezben pályára lépő Király János gyönyörű góllal jelezte, hogy újra otthon van, és ezt nagy tapssal jutalmazta a publikum, habár ez csak a 2-5-ös végeredményhez volt elegendő.

Tudósított: Farkas Zsolt

Főnix FC–Kisláng 1-0 (1-0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Wittner József

Főnix FC: Barsch – Tölgyesi, Hegedüs M. (Papp K.), Sarok, Knausz – Adorján, Kertész (Jófejű), Meszlényi, Zoboki Á. (Madarász) – Finta, Patkós K. (Rubos). Vezetőedző: Pavlik József

Kisláng: Ányos – Kovács T., Erdei B. (Horváth Z.), Árki, Dudar K. (Willerding Zs.) – Dudar E. (Tury-Nagy), Simon I. (Lévai), Juhász J., Komlós – Kassai, Balogh Z. Vezetőedző: Erdei Gyula

Gól: Meszlényi (4.)

Jók: Barsch, Tölgyesi, Meszlényi, Sarok, ill. Ányos

Hazai rohamokkal kezdődött a mérkőzés, aminek a 4. percben meg is lett az eredménye. Meszlényi Balázs került gólhelyzetbe, és 6 méterről a bal sarokba lőtt. Továbbra is a vendéglátók akarata érvényesült, és rendre dolgozták ki helyzeteiket. Azonban a második gól nem akart megszületni, Patkós Kevin a kapusba rúgta lehetőségét, majd a kaputól 2 méterre nem találta el a labdát. Ezután Meszlényi lövését védte Ányos Pál, majd Knausz Tamás bombája csattant a felső lécen. A második félidő elején Meszlényi vezette a vendégek kapusára a labdát, de lövésébe bravúrral belenyúlt Ányos. Ez fordulópont volt a mérkőzésben, mert innentől a Kisláng vette át az irányítást. Barsch Gábor négy bravúrt bemutatva tartotta meccsben a Főnixet, ezenkívül a kapufa kétszer mentette meg a hazaia­kat, valamint érvénytelenített a játékvezető les címén egy kislángi gólt.

Tudósított: Pavlik József

Enying–Bodajk 3-2 (3-1)

Enying, 100 néző

Vezette: Béd Ákos

Enying: Dobai – Kovács L., Keszler, Kalló, Nyikos (Szőke) – Vas (Király D.), Szalai K., Paluska, Csepregi – Halász, Kajtár. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Bodajk: Csikesz P. – Bregócs (Herczegh), Kovács J. (Fülöp), Katona, Molnár M. – Molnár T., Gulyás, Kővári B., Nagy F. – Klein, Kocsis D. Vezetőedző: Takács Viktor

Gól: Paluska (22., 34.), Halász (28.), ill. Klein (29.), Kovács J. (68.)

Jók: az egész csapat, ill. Kovács

Nagyon jó iramú, élvezetes első félidőt láthatott a szép számban megjelent enyingi közönség. A 22. percben Halász Gergő és Nyikos Martin jobb oldali kényszerítőjéből alakult ki helyzet, a beadást Paluska Krisztián szépen fejelte a hálóba, 1-0. A 28. percben ismét Paluska került helyzetbe, önzetlenül visszagurított labdáját Halász vágta a hosszú sarokba, 2-0. Újabb egy perc elteltével jött a válasz a vendégektől. A védelem első hibájából Klein Márk egy az egyben vihette a labdát Dobai Istvánra, s nem hibázott, simán elrúgta azt a kapus mellett, 2-1. A 34. percben Nyikos nagyszerűen indította Paluskát két védő között, aki ismét szépen lőtte ki a hosszú sarkot, 3-1. A második félidőben a Bodajk fokozta a tempót, komoly nyomás alá helyezve ezzel a hazai kaput. A sokadik szöglet után a 68. percben Kovács János perdített a védők között a rövid alsó sarokba, 3-2. A hajrában több ziccerrel is eldönthette volna a mérkőzést az Enying, de a helyzetek kimaradtak, így egy kicsit izgalmas végjátékkal is, de sikerrel gyűjtötték az első három pontot.

Tudósított: Mohai Norbert

Mányi TK–Ikarus-Maroshegy 0-1 (0-1)

Mány, 200 néző

Vezette: Rózsa József

Mány: Szabó T. – Mészáros B., Rimele, Ország, Mészáros M. – Szabó L. (Molnos), Radovics, Szabó B., Hajdú, Selmeczki – Palkovics (Apostagi). Szakmai vezető: Pál Zoltán

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Horváth Zs., Jámbor, Makai (Csörgei), Kovács L. – Bencze, Farkas D., Vadászi, Kovács K. – Kaszás (Szabó P.), Farkas G. Vezetőedző: Borsányi István

Gól: Bencze (11.)

Jók: Szabó T., Rimele, Mészáros B., Mészáros M., ill. Jámbor, Kovács K., Bencze

A Mányt sújtó példátlan sérüléshullám és a hét közepén berobbanó vírusos betegségek miatt kérdéses volt egyáltalán a mérkőzés megrendezése is, de a hazaiak sportszerűségből jelesre vizsgáztak, hiszen tizenegy hiányzó játékosuk és beteg vezetőedzőjük távol­létében is vállalták a találkozót. A meccset zárt hadrendben, kontrákra berendezkedve kezd­te a mányi csapat, de érezni lehetett a gyorsaságbeli különbséget a vendégek javára. A tapogatódzás után, a 11. percben megszerezte a vezetést az Ikarus, egy szép, jobb oldalról érkező támadást Bencze János váltott gólra, 0-1. Mivel a mányiak jól, koncentráltan védekeztek, kevés fogást talált rajtuk ellenfelük, így félidőig komoly helyzetet nem alakítottak ki a csapatok. A szünet után sem változott igazán a játék képe, a mányi térfélen pattogott a labda, de az Ikarus kissé belealudt a találkozóba. A Mányban a támadásépítés szempontjából pedig ezen a napon, az ismert okok miatt, nem volt átütőerő. A hazaiak felívelésekkel próbáltak veszélyt jelenteni, akadt is néhány lecsorgó labda, amellyel gólt szerezhettek volna, kis szerencsével a döntetlent elérve. Meglepetés is születhetett volna, ugyanakkor az Ikarus, kellő magabiztossággal, helyzetei közül egyet kihasználva végül megérdemelt győzelmet aratott, egy sportszerű, jó játékvezetés mellett lezajlott mérkőzésen. A Mányt komoly dicséret illeti, hiszen odaadóan, figyelmesen és nehézségeit leküzdve játszotta végig a mérkőzést.

Tudósított: Varga Mihály

A góllövőlista állása:

1. Bencze János (Ikarus-Maroshegy) 5 gól

2. Szalai Pál (Sárosd Kronos Sport) 4 gól

3. Killer Máté, Kovács Sándor (mindkettő Sárosd Kronos Sport), Reicheld Alex (Ercsi Kinizsi, Vörös Milán (Martonvásár) 3-3 gól.

1. IKARUS-MAROSHEGY 3 3 0 0 11-1 9

2. MÓR 3 3 0 0 10-5 9

3. SÁROSD KRONOS S. 3 2 1 0 13-5 7

4. MARTONVÁSÁR 3 2 1 0 6-3 7

5. LAJOSKOMÁROM 3 1 2 0 5-2 5

6. ERCSI KINIZSI 2 1 0 1 5-4 3

7. BODAJK 2 1 0 1 4-3 3

8. ENYING 2 1 0 1 4-5 3

9. FŐNIX FC 3 1 0 2 4-5 3

10. KÁPOLNÁSNYÉK 3 1 0 2 3-6 3

11. DUFK 3 1 0 2 4-14 3

12. MÁNY 3 0 1 2 4-6 1

13. SÁRBOGÁRD 3 0 1 2 3-6 1

14. KISLÁNG 3 0 1 2 4-9 1

15. TORDAS FÉSZ ZRT. 3 0 1 2 3-9 1