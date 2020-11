Megszakadt a Fehérvár remek sorozata Salzburgban

Az utóbbi időben gyengélkedő Salzburg gyorsan előnybe került, ám a Hydro Fehérvár AV19 visszajött a meccsbe – igaz, egyenlíteni egyszer sem tudott. A csapat szombat este Bolzanoban javíthat az ICE Hockey League-ben.

A liga egyik legjobban kistafírungozott csapata nemcsak annak köszönhette a péntek esti mérkőzés előtt elfoglalt nyolcadik helyét, hogy a többieknél jóval kevesebb meccset tudott abszolválni, hanem annak is, hogy az október közepe óta lejátszott öt mérkőzésen csak két pontot szerzett. Ebből csak kettő esett novemberre, a többséggel ellentétben csak a héten kezdték újra a bajnokságot. Klagenfurtban simán, Villachban szétlövésben kaptak ki. Az AV19 viszont szárnyal, zsinórban negyedik győzelméért szállt harcba Salzburg­ban.

A házigazdák a találkozó első tíz percében mindent megtettek, hogy ez ne történhessen meg, támadásukkal zavarba hozták a vendégeket, Justin Schütz kétszer is komoly ziccerbe került. Hat és fél percig állták a rohamokat a fehérváriak, ekkor Rick Schofield emelt be egy Kornakker Dánielről kipattanó korongot, 1-0. Sajnos csakhamar jött az újabb hazai gól: a harmad felénél John Peterka remekül vette észre a jobb oldalon teljesen üresen maradt Taylor Chorneyt, kapáslövésébe Kornakker csak beleérni tudott, 2-0. A harmad hajrájában emberelőnyben támadhattak Erdély Csanádék, de csak kezdetben tudták tűz alá venni a Salzburg kapuját, utána inkább a saját harmadukban keringett a korongot.

Az első szünet után egymás után kapta az emberelőnyöket a Fehérvár, a szívósan védekező hazaiak védelmét öt a három ellen sem lehetett feltörni, ha mégis, Jean Phillip Lamoureux stabilan állt a kapuban. Míg az egyik oldalon temérdek fór sem ért semmit, addig a másikon az első emberelőny hatásos volt. Öt a négy ellen ment a Salzburg, amikor John Peterka beadását Jack Skille kotorba be a vas melől, 3-0.

A Fehérvár nem omlott össze és közel járt a szépítéshez, amikor a könnyelmű Lamoreuxtól elcsent korongot Alexander Pallestrung a gólvonal előtt állította meg. Ekkor már emberhátrányban is jobban védekezett a vendég együttes, aztán szépített is. A harmad utolsó percében Andrew Sarauer kékről elengedett lövésébe Erdély Csanád kotort bele a levegőben gólt érően, 3-1.

Felemásan kezdődött a harmadik játékrész. Komoly reményeket kezdhettünk el táplálni, miután Szita Donát parádés passzából Bartalis István közelről bevágta az újabb szépítő gólt, 3-2. Ám mindösszesen húsz másodperccel később visszaállt a közte kettő: Daniel Jakubitzka szerzett klasszis találatot, 4-2. Colton Hargrove gólja sem volt csúnya, ráadásul a 47. percben ezzel megint mínusz egyre zárkózott az AV19, 4-3! Nem sokkal később a gólszerző és a csapat is nehéz pillanatokat élt át emberhátrányban, előbbi azért, mert csúnyán térden lőtték. Aztán az osztrákok a kapuba is betaláltak, Skille emelt be egy kipattanó korongot, 5-3. Húsz másodperccel a vége előtt Hári János nézhetett farkasszemet a salzburgi kapussal, de kimaradt a ziccer. Vereségével együtt továbbra is a második a Hydro Fehérvár AV 19 a bajnokságban.