Megszakadt a Csákvár négymeccses veretlensége

A Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II tizenhatodik fordulójában a listavezető Gyirmót gárdája látogatott Csákvárra. Egy fordulatokkal teli találkozón végül a bajnoki éllovas örülhetett.

Aqvital FC Csákvár–Gyirmót FC Győr 2-3 (0-2)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Szőts (Bornemissza, Garai).

Aqvital FC Csákvár: Tóth B. – Csilus Á., Csonka (Baranyai), Dulló, Galambos – Farkas A., Nándori (Tamás N.) – Simon M. (Molnár Cs. 72.), Daróczi, Nagy Zs. – Bobál G. Vezetőedző: Szijjártó István.

Gyirmót FC Győr: Rusák – Villám, Szilvás, Széles, Krebsz – Kontár, Nagy P. – Herjeczki (Szalánszki 65.), Strestik (Lázár P. 49.), Heffler N. – Szarka (Présinger 51.). Vezetőedző: Szepessy László.

Gól: Nagy Zs. (47., 57.) ill. Herjeczki (10.), Heffler (22.), Nagy P. (67.)

Kiállítva: Villám (47.)

A korai gyirmóti nyomást mindössze tíz percig bírták a vendéglátók. Egy rossz haza­adást követően Herjeczki szerzett labdát és a kapu közepébe lőtt, 0-1. Ez még csak a kezdet volt. A huszonegyedik percben Szarka lövését még védte Tóth, de a kipattanóra Heffler ért oda először, aki közvetlen közelről nem hibázott, 0-2.

Két perccel a szünet után Villám buktatta Bobált a tizenhatoson belül. Tettéért a vendég védő piros lapot kapott, majd a büntetőt Nagy Zsolt értékesítette, 1-2. Tíz perc múlva ismét ő köszönt be: tizenegy méterről a kapufát is érintve lőtte ki a sarkot, 2-2. A 67. minutumban újabb büntetőt fújt be Szőts játékvezető, ezúttal a kisalföldiek javára. Nagy Patrik nagy erővel vágta a labdát a kapuba, beállítva a végeredményt, 2-3. Vereségével a Csákvár a tabella 9. helyére esett vissza.