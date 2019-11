Megsüvegelendő helytállás az ifik közt

10 éremmel zárták a Fejér megyei karatékák a kyokushin karate Utánpótlás Magyar Bajnokságot.

legrangosabb utánpótlás karate- versenyét rendezték a fővárosban, ahol az egyaránt az IFK Magyar Kyokushin Szervezetet képviselő Fehérvár Karate Akadémia és a Móri SE versenyzői szép eredményeket értek el: mindkét egyesület öt érmet szerzett, előbbi 2 arany-, 1 ezüst-, 2 bronzérem leosztásban, míg utóbbi 2 aranyéremmel és 3 bronzéremmel zárta a viadalt. A fehérváriak a fiatalabbak között szerepeltek és gyűjtötték a sikereket, a gyermek kategóriában induló Reichert Jázmin a rá jellemző magabiztossággal hozta az elsőséget, de az újonc Fekete-Páris Enikő is a dobogó legfelső fokára állhatott. Az ugyancsak újoncként tatamira lépő Králl Máté ezüstérmet szerzett, míg Nagy Daniella és Amberg Zita a dobogó harmadik fokára állt fel. A móri legénység már nagyobb versenytapasztalattal a háta mögött érkezett, amit a serdülő női középsúlyban induló Kántor Viktória saját előnyére tudott fordítani: tavaly ezüstérmet szerzett, idén viszont ellentmondást nem tűrő teljesítménye révén már a legfényesebben csillogó érem került a nyakába. Nem volt kérdés serdülő női nehézsúly kategóriában sem, ahol Bőke Eszter négy kiváló ellenfelet tudott két vállra fektetni, és meg sem állt a címvédésig.

Címvédőként érkezett, ám végül bronzéremmel zárt Puszta Péter és Fekete Panna is, akik bár szintén győztek le neves ellenfeleket, ezúttal nem jött ki számukra a lépés. Hasonló balszerencse érte Szűcs Ferencet is, aki nagyszerű versenyzéssel jutott el a negyeddöntőig, ott azonban kiújult egy régebbi sérülése, ami meggátolta, hogy a harmadik helynél előrébb végezzen a versenyen. Az elkövetkező időszak is sűrűnek ígérkezik a karatésok számára, hiszen egyfelől a Fehérvár Karate Akadémia versenyzőinek hétvégén a II. Csákvár Kupán lesz jelenésük, míg a Móri SE fiataljai két hét múlva, a Lengyelországban rendezett WKB Európa Kupán lépnek tatamira. A nemzetközi porondra is kilépnek majd a magyarok, hiszen a kazahsztáni világbajnokságon shinan Mátó Katalin és sensei Bőke Béla bíróként, míg Dezső Kata a válogatott tagjaként vesz majd részt.