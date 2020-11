Mégsem lesz széleskörű jegyelővétel a Bicske-Ferencváros Magyar Kupa mérkőzésre

A Bicskei TC tájékoztatta lapunkat, miszerint a bevezetett kormányrendelet az egyre rosszabbodó járványügyi helyzet jócskán keresztülhúzta a bicskei klubvezetés számításait a november 14-i (szombat) Ferencváros elleni MOL Magyar Kupa-mérkőzés kapcsán.

– A felelős döntés sajnos nem lehetett más, mint kizárólag a Kerecsendi Kiss Márton utcai stadion minden harmadik ülőhelyére szóló belépőjegyek értékesítése. Ez a 430 székkel rendelkező létesítményben, 102 hazai és 41 vendégjegy eladását engedi meg, utóbbiakat a Ferencváros a saját rendszerében értékesíti, míg a hazai jegyeket a vezetőség a bérleteseknek és az állandó meccsre járó szurkolóknak ajánlja fel megvételre. Állóhelyre szóló jegyek nem kerülnek forgalomba, némi gyógyír lehet az M4 Sport Televízió élő közvetítése – áll a közleményükben.

Hozzáteszik, hogy kérik a szurkolókat, hogy a mérkőzés hetében (hétfőtől) és különösen a mérkőzés napján a nagy számú előzetes érdeklődő ne jelenjen meg a bicskei jegypénztárnál, nem lesz nyitva. Kiemelik továbbá azt is, hogy a stadion területére lázméréssel és kizárólag maszk szabályszerű (orrot és szájat egyaránt eltakaró) folyamatos viselésével lehet bejutni és bent tartózkodni. Aki ennek nem tesz eleget, egy felszólítást követően a biztonsági személyzet által kivezetésre kerül, szükség esetén rendőri intézkedést is igénybe véve. Kötelező a másfél méteres távolságtartás mindenhol, nem csak a lelátókon, hanem a jegypénztár, a büfék és a mosdók környékén is.

A Bicskei TC ezúton is kéri a szurkolók megértését, fegyelmezett hozzáállását, elkerülendő a bírságot vagy a stadion bezárásával járó büntetést.

