Megrángatnák az oroszlán bajszát a bicskeiek

A Bicske TC NB III-as csapata tévéközvetítés mellett szombat 14.45 órakor játszik a Magyar Kupában a bajnoki címvédő és BL-résztvevő Ferencváros ellen. A városban nagy előkészületek előzték meg az eseményt, hiszen a zöld-fehérek 1991 után látogatnak el újra a településre.

Dávid küzd a Góliát ellen – harangozhatnánk be a találkozót. A bicskei csapat mögött egy egész város és vele együtt rengeteg szurkoló áll, ám sajnos ők tizenkettedik emberként nem lehetnek a helyszínen.

Az egyre rosszabbodó járványügyi helyzet miatt kiadott kormányrendelet jócskán keresztülhúzta a bicskei klubvezetés számításait a november 14-i (14.45) Bicskei TC-Ferencváros MOL Magyar Kupa mérkőzés kapcsán, amely zárt kapus lesz. Ahogy Komjáthy Péter klubigazgató fogalmazott, nagyon sajnálják a dolgot, de az emberi élet a legfontosabb ebben a helyzetben.

– Nagyon készültünk a szurkolókkal együtt, hogy telt ház előtt buzdítsuk a labdarúgóinkat Magyarország egyik legjobb csapata ellen, amely nem túl gyakran látott vendég nálunk. Legutóbb 29 évvel ezelőtt járt itt az FTC a Báder Kupán, amit egyébként meg is nyert. A játékosoknak, a klub valamennyi munkatársának, valamint a szurkolóknak is életük meccse lehetett volna, de sajnos ez a zárt kapu miatt valamelyest meghiúsul, de így is emlékezetes marad, hála az M4 Sport Televízió élő közvetítésének. Reméljük, ezzel valamennyire kárpótolni tudjuk az érdeklődőket. Természetesen van némi csalódottság bennünk emiatt, mindazonáltal a klubvezetés egyöntetű véleménye, hogy az emberi élet a legfontosabb az adott körülmények között.

A klubigazgató továbbá elmondta, hogy a csapat már nagyon várja az ütközetet és nem titkolt szándékuk, hogy az erősen tartalékosan érkező Fradit meglepjék.

– A megszokott ütemben készültünk a héten is: ez azt jelenti, hogy miután nekünk a kupa mellett a bajnokságot is fontos, kiemelten figyeltünk arra, hogy ne zökkenjen ki a csapat a megszokott felkészülésből. A Magyar Kupa-mérkőzés miatt a hétvégi Sopron elleni találkozónkat jövő hét szerdán fogjuk pótolni. Annak ellenére, hogy a meccs egyértelmű esélyese a Fradi, nem fogunk felemelt kézzel pályára lépni, megpróbáljuk a legtöbbet kihozni a meccsből, s megnehezíteni az FTC dolgát hazai pályán. Akik ismerik Vukmir Dragan szakmai igazgatót azok tudják, hogy egy jól szervezett, agresszív csapattal szeretnék megcibálni az oroszlán bajszát. A válogatott Izland elleni meccse megmutatta, hogy a 87. percben is van reménysugár. Az, hogy a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, mindenképpen kapaszkodót jelenthet a számunkra. Igyekszünk megragadni!

Beszélgetésünk végén Komjáthy Péter elmondta, hogy két sérüléstől eltekintve – Madarász Márk, Valentics Márk – teljes a keret, ráadásul az egész csapat negatív tesztet produkált a mérkőzést megelőzően, ami egyben azt jelenti, hogy a klub járvány elleni védekezése hatékony. A mérkőzés szombaton 14.45-kor kezdődik, tét a legjobb 32-be kerülés. A Magyar Kupa következő fordulójának sorsolását pedig 17 órakor tartják.