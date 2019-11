Megőrizné a helyezést az Aqvital FC Csákvár

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 16. fordulójában a Tiszakécske ellen folytatná sikerszériáját az Aqvital FC Csákvár.

2019. szeptember 18-án meglepetésre a Szolnok tudott győzni Csákváron, az azóta eltelt öt fordulóban viszont mind a 15 begyűjthető pontot megszerezte Visinka Ede együttese. Az így már kereken 30 pontos gárda az MTK-val azonos pontszámmal állva, ám az egymás elleni eredményből kifolyólag előttük tanyázva vezeti a másodosztályú bajnokságot. Ez az előny egy esetleges szerdai siker révén pedig még tovább nőhet, hiszen a két üldöző, az MTK és a Gyirmót éppen egymás ellen fog megmérkőzni. A Duna Aszfalt TLC néven futó Tiszakécske ellen erre minden esélye meg is van a sárga-kékeknek, hiszen a Bács-Kiskun megyeiek a tabella 14. helyén állnak, csupán négy győzelemmel a nevük mellett.

– Mindenféleképpen szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, és egy újabb győzelemmel megőrizni a jelenlegi pozíciónkat. Nem számítok egyszerű mérkőzésre, hiszen a Tiszakécskének is megvan a maga kvalitása. Csak a saját céljainkra koncentrálunk. Nem szerepel jól a Tiszakécske, de elővigyázatosnak kell lennünk, okoztak már meglepetést is (legyőzték a Siófokot 2-1-re – a szerk.). Próbáljuk a keretet forgatni, frissen tartani, lesznek visszatérők, hiszen vasárnap a Kazincbarcika otthonában is a maximumot kell majd nyújtanunk.

Vannak volt játékosaim az ellenfél keretében, illetve Kecskeméthez családi kötelék is fűz, így számomra ez egy érzelemdús találkozó lesz – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően Visin­ka Ede, a csákváriak vezetőedzője. A találkozó szerda este 19 órakor kezdődik a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban.