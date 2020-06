Megnyílik a Sóstó a szurkolók számára is

A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata szombaton először lép pályára hazai pályán azóta, hogy az MLSZ feloldotta a zárt kapus korlátozást.

A Kisvárda együttesét fogadja a MOL Fehérvár FC szombaton 19 órakor, s ezen az összecsapáson már a szurkolók is jelen lehetnek, persze az előírások betartásával.

Az egymástól 1,5 méterre lévő, megjelölt székekre ülhetnek majd a nézők. Az érvényes bérlettel rendelkező Vidi-szurkolók a C, D, illetve az RBD szektorokban tudnak helyet foglalni, az ülőhelyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A Fresh Corner Lounge-ba szóló bérletek tulajdonosai a Fresh Corner Lounge-ban ülhetnek le, szintén érkezési sorrendben. Az A szektorba érvényes bérlettel rendelkező futballbarátok is csak a C, D, illetve az RBD szektorok egyikébe léphetnek majd be.

Az A, C, D, RBD, valamint a Fresh Corner Lounge szektorokba nem lehet jegyet vásárolni a Kisvárda elleni összecsapás előtt. Azonban a klub megnyitja a MOL Aréna Sóstó „B” szektorát, amelybe korlátozott számban lehet jegyet vásárolni, kizárólag online, a http://meccsjegy.mlsz.hu/ oldalon keresztül.