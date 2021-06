Megnyerte az osztályozót a Gárdony-Pázmánd NKK (videó)

Rosszul kezdett az NB I./B-s tagságát megőrizni igyekvő Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabda­csapata az Esztergomi Vitézek ellen vasárnap, de hatott a szünetben az edzői beszéd.

– Szégyelltük magunkat az első félidő után – meséli Virincsik Anasztázia, a csapat edzője.

A Fejér megyeiek játékában sok minden nem stimmelt az első harminc percben, a koncentráció sem volt megfelelő és híján voltak a határozott védekezésnek is, és mi­után a helyzetkihasználás sem volt jó, az NB II.-es Esztergomi Vitézek 11-10-es vezetéssel fordultak rá a folytatásra az Érd Arénában.

– Nem taktikai és technikai dolgokról beszéltem a félidőben, hanem arról, hogy mi a célunk és hová akarunk tartani. Azt mondtam, gyorsan el kell felejtenünk azt, amit eddig nyújtottunk.

Be is jött! 28-23-ra nyertek, megőrizve ezzel másodosztályú tagságukat.

– A fordulás után volt, hogy kettős emberhátrányban voltunk, mégis növelni tudtuk az előnyünket,ekkor már úgy koncentráltunk, ahogy kellett! Ez a mérkőzés tükrözte az egész szezonunkat. Nehéz volt feldolgozni az évadban történteket, a koronavírus-járvány miatt négy alapemberünk esett ki tavasszal, egészségügyileg és mentálisan is megviselte őket. De a pandémia ősszel is megnehezítette a dolgunkat. Nehezen emésztették meg a lányok, hogy osztályozót játszanak. Ez az időszak megmutatta a csapat erejét és gyengeségeit is. Beleértve az edzőket is. Soha nem kerültünk még ilyen helyzetbe. Nem volt könnyű motiválni őket, hogy még három hétig edzeni kell, ugyanakkor azt nem értjük, hogy miért várt ennyit a szövetség az osztályozók megrendezésével. Egyébként az egész szezonunk a végjátékokról szólt. Kevesebbet húztunk be, mint amennyit lehetett volna.

A Gárdony-Pázmánd NKK a 12 csapatos NB I./B Nyugati csoportjában a kilencedik helyet csípte el, ám az osztályozón megőrizte tagságát a második vonalban.

– Nagyon hittem a csapatban és tudtam, hogy meg tudjuk csinálni! Végig ez volt bennem, még a félidőben is.

Ez egyébként sorstársának, a Rinyamenti KC-nak nem sikerült. A nagyatádi együttes kipottyant a másodosztályból, miután két góllal felülmúlta a Csepel DSE.

A Gárdony-Pázmánd NKK számára várhatóan a következő szezon sem lesz könnyű, bár remélhetőleg a koronavírus kevésbé, vagy egyáltalán nem érinti a sportéletet sem. Az együttes kerete várhatóan csak kis mértékben változik majd.