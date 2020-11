Meglepték az éllovast

Nagyon közel állt a győzelemhez a Csákvár, amely otthon alaposan meglepte a listavezető DVSC-t az NB II-es bajnokság 17. fordulójában.

Aqvital FC Csákvár–Debreceni VSC 1-1 (1-0)

Csákvár, zárt kapuk, V.: Csonka Bence (Szalai, Mohos)

Aqvital: Markek – Posztobányi, Albert I., Nándori – Major (Vörös T., 80), Mészáros D., Madarász, László (Baracskai, 85.) – Kocsis B. (Ganbayar, 87.) Daru, Sejben. Vezetőedző: Visinka Ede.

DVSC: Gróf – Bényei (Szatmári, szünetben), Kinyik, Pávkovics, Korhut (Ferenczi, szünetben) – Pintér Á., Varga J. (Haris A., 72.) – Dzsudzsák (Kenderesi, 85.) Bódi, Szécsi – Bárány (Bévárdi, 59.) . Vezetőedző: Kondás Elemér.

Gól: Daru B. (10.), illetve Szécsi (66.)

Nem várt könnyű mérkőzés a 19. helyen álló Aqvital FC Csákvárra, hiszen az elmúlt két évtized legeredményesebb magyar együttese, a hétszeres élvonalbeli bajnok, a másod­osztály jelenlegi listavezetője, a Loki érkezett hozzájuk.

Bár több szakportál – totónyelven fogalmazva – országos kettest várt az összecsapástól, de ismerve a csákvári Visinka Ede vezetőedző mentalitását és együttesének elmúlt hetekben mutatott kitűnő formáját, erre korántsem vettünk volna mérget.

Itt is, ott is akadt helyzet a jó irammal kezdődő mérkőzésen. Az első kapura lövés a 108-szoros válogatott Dzsudzsák Balázs nevéhez fűződött, de mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést. A 10. percben Albert István mesteri átadásából Daru Bence léphetett ki ziccerben, amit értékesíteni is tudott a hazaiak gólzsákja, 1-0. Ezt követően még jobban felpörgött a Csákvár, érett a második találat, de nem sikerült gólra váltani a lélektani fölényt.

A félidő második felére aztán a vendégek is magukra találtak, több meleg pillanat is akadt az Aqvital kapuja előtt, de vagy Markek, vagy a kapufa mentett. Maradt az egygólos hazai előny a szünetig, így ahogy az várható volt, több helyen is változtatott a debreceniek mestere.

Ennek ellenére hazai rohamokkal kezdődött a második játékrész, sőt egy óra elteltével még büntetőhöz is jutottak, de Daru lábában ezúttal benne maradt a gól. És ahogy az lenni szokott, pechjükre egy percre rá Szécsi révén egyenlített a listavezető, 1-1. A mérkőzés utolsó harmadában mindkét csapat a győzelemre játszott, de újabb találat már nem esett, így pont­osztozkodás lett a vége. Le a kalappal a Csákvár előtt, amely végig pariban volt a feljutás első számú várományosának számító debreceniekkel.