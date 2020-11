Meglépett a Sárosd és a Mór

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának rangadóján a Mór otthon tartotta a három pontot az Ikarus-Maroshegy ellen, a DUFK SE fiataljai meglepetésgyőzelmet arattak Martonvásáron, míg a Kisláng első idegenbeli sikerét érte el Enyingen, a Lajoskomárom pedig kiütötte a Mányt.

Bodajk SE–Főnix FC 0-0

Bodajk, 150 néző

Vezette: Winklár Péter.

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Bregócs, Gulyás, Molnár M. – Kővári B., Nagy F. (Kovács J.), Dreska, Klein – Kocsis D., Herczegh (Molnár T.). Vezetőedző: Kovács Zoltán

Főnix FC: Barsch – Sarok, Tölgyesi, Knausz, Adorján – Kertész (Molnár A.), Rubos (Papp K.), Zoboki Á., Madarász (Szegedi) – Jófejű (Mayer), Bognár I. Vezetőedző: Pavlik József

Jók: Csikesz P., Nagy F., Dreska, ill. Knausz, Zoboki Á., Bognár I.

Az első húsz percben inkább a pálya középső részén zajlott a játék. A Bodajk a védekezést helyezte előtérbe, és abból próbált meg ellentámadásokat vezetni, míg a vendégek a megszokott szervezett, sokpasszos játékukat próbálták játszani, amit a mély talaj és az egyenetlen játéktér szinte lehetetlenné tett. Így ebben az időszakban egyik kapu sem forgott veszélyben. Az első lehetőség a vendéglátók előtt adódott a 29. percben, Klein Márk ment el a bal szélen bevezette a labdát a 16-oson belülre, de 10 méterről lövés helyett a beadást választotta és tisztáztak a védők. Nem kellett sokat várni a Főnix FC lehetőségére sem, a 33. percben Bognár Imre jobbösszekötőből leadott 14 méteres csavarását védte nagy bravúrral Csikesz Péter. Ebben a félidőben még Dreska András 20 méteres szabadrúgása tornáztatta meg Barsch Gábort. A második félidő elején a Főnix FC szerezhette volna meg vezetést, de Kertész Attila két közeli lövése sem találta el a kaput. Éledezett a hazai csapat is és az 53. percben Nagy Ferenc került helyzetbe, de a 14 méterről, jobbról leadott lövését csak a mezőnybe tudta ütni a vendégek kapusa, a kipattanót Klein 8 méterről fölé emelte. Az utolsó ziccer a Bodajk előtt adódott a 85. percben, Dreska jobb oldali beadására Molnár Tamás, érkezett, de 7 méteres fejese fölé ment. Ugyan mindkét kapu előtt voltak helyzetek, de ezekkel egyik csapat sem tudott élni, így igazságos döntetlen született.

Tudósított: Kovács Zoltán

Tóvill-Kápolnásnyék–Tordas FÉSZ Zrt. 0-1 (0-0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Szabó János.

Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár – Peng (Csörge), Kharboutli Noor (Gaál), Bakonyi, Ódor D. – Varga J., Kiss Á., Pigler (Zsigmond L.), Molnár G. (Silhány F.) – Eipl, Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Tordas FÉSZ Zrt.: Cseresnyés – Csányi Kerényi (Elek), Vörös Ferenc, Varga L., Kanyó – Vörös Ferenc Máté (Havass), Pongrácz, Szilágyi – Hernádi, Cservenka. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gól: Czottner Á. (74., öngól). Jók: Kalmár, Varga J., ill. Csányi, Kanyó, Pongrácz, Hernádi

Martonvásár–DUFK SE 0-2 (0-0)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Stumpf Tamás.

Martonvásár: Somogyi M. – Szél, Balogh B. (Schäffer), Lakakisz, Lacza (Waller) – Neuvert, Süle, Juhász B., Kovács P. (Kővári F.) – Füzér, Vörös. V.edző: Kovács Attila

DUFK SE: Furuglyás – Fejes (Gertner), Pintér Cs., Fekete, Bartha (Csala) – Hajdú N., Szabó K., Perjési, Hollósi (Rácz) – Tóth B., Kovács D. Vezetőedző: Szellák Sándor

Gól: Tóth B. (77.), Perjési (91.) Jók: senki, ill. Tóth B., Perjési

Gyászszünettel indult a találkozó, a napra pontosan 11 éve elhunyt Takács Lajosra emlékezve. A kezdő sípszót aztán ismerkedési délután követte az első negyedórában, amit kisebb-nagyobb hibák tarkítottak mindkét csapat részéről. A 15. percben aztán megérkezett az első helyzet is, ami a hazaiak előtt adódott, Lakakisz Nikolaosz beadását Balogh Benjamin fejelte a kapura, de Kovács Dorián végül kitornázta a labdát a léc alól. Bármennyire is hihetetlen, ez volt a félidőben az egyetlen kapura tartó próbálkozás, totális unalomba fulladt a folytatás. A pihenő után fölényben volt a Martonvásár, de ez kimerült minden veszélyt nélkülöző labdabirtoklásban, hiszen annyi fantázia volt a játékban, mint a vajas kenyér receptjében. A 69. percben aztán újra villant a Martonvásár, Waller Arthur Edwárd szabadrúgását Neuvert Álmos fejelte 5 méterről a kapufára. Egyetlen perccel később Vörös Milán ellen szabálytalankodtak a 16-oson belül, 11-es. A büntetőt a sértett végezte el, de csak a kapufát találta el, majd a kipattanót a dunaújvárosiak előrevágták, Tóth Barna pedig nyargalt a labdáért és 16-ról félmagasan Somogyi Máté mellett a kapuba tekert, 0-1. A martoniak a hajrában kitámadtak, próbálták döntetlenre menteni a meccset, de végül kontrából a vendégek vitték be a végső döfést, Perjési Viktor egy oldalról érkező beadást az ötösön még meg is szelídített és ezután nyugodtan lőhetett a hálóba, 0-2. A Martonvásár sorozatban harmadszor szenvedett vereséget, így komoly munka vár a vezetőedzőre és a csapat vezetésére, hogy visszaterelje az együttest a helyes útra.

Tudósított: Szupkai Gábor

Mór–Ikarus-Maroshegy 1-0 (1-0)

Mór, 250 néző

Vezette: Rózsa József.

Mór: Kiss M. – Radács, Végvári, Fodor Máté, Kosztolányi (Czachesz) – Lattenstein, Ferencz, Klémán M., Tar – Szöllősi (Pataki), Varga B. (Hantos). V.edző: Kiss Máté

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Bíró, Makai, Bencze – Fülöp (Kovács L.), Vadászi, Kovács K., Kaszás – Farkas G., Farkas D. Vezetőedző: Borsányi István

Gól: Klémán M. (35.)

Jók: az egész csapat, ill. senki

Kellemes időjárás, és sok érdeklődő előtt kezdtek a csapatok, a rutinos Rózsa József sípszavára. A sípmester végig kézben tartotta a találkozót, rajta nem múlott semmi. Támadólag lépett fel a hazai gárda, a területet tudatosan átadó vendégek, láthatóan a kivárásra játszottak és gyors ellentámadásokban bíztak. Több nagy lehetőség is kialakult a móri csapat előtt, ám hol Matócza Dániel védett, hol az utolsó passzba, lövésbe csúszott hiba. A félidő vége előtt tíz perccel Kosztolányi Bence szerzett harciasan labdát, a vendégek büntetőterületén belül, majd Klémán Máténak passzolt, aki egy csel után bevette a fehérváriak kapuját, 1-0. A gól ellenére sem lépett feljebb az Ikarus, így mezőnyben teltek a hátralévő percek. A fordulás után feljebb merészkedtek a vendégek, ám komolyabb nyomást nem helyeztek a móri védelemre, akik ezúttal is magabiztosan álltak a lábukon, a kapuban pedig, ha kellett Kiss Máté játékos-edző segítette ki a társait. Lehetőségek itt is ott is akadtak, ám gól már nem született, így a forduló rangadóján otthon tartották a három pontot és így elléptek közvetlen riválisuktól a móriak.

Tudósított: Móri SE

Lajoskomárom–Mány 5-0 (2-0)

Lajoskomárom, 100 néző

V.: Schweighardt Róbert.

Lajoskomárom: Lang – Varga F., Sonkoly (Németh Á.), Kövecses (Szalkai), Fodor Márton (Kovács P.) – Posta, Gergye, Czéhmeiszter, Vass (Gógán) – Szakáts, Berta (Lakk). V.edző: Megyeri János

Mány: Szabó T. – Mészáros B. (Selmeczki), Rimele (Babály), Ország, Szűcs P. – Mészáros T., Sólyom, Bokros, Hajdú M. – Palkovics, Veress. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Gergye (16., 91.), Fodor Márton (31.), Posta (47.), Kovács P. (89.)

Kiállítva: Szűcs P. (51.).

Jók: Posta, Czéhmeiszter, Vass, ill. Szabó T.

A mérkőzés elejétől támadólag lépett fel a Lajoskomárom, több veszélyes lövés után, a 16. percben Vass Dávid bal oldali ívelését Gergye Krisztián mintaszerűen kezelte le, és helyezte a hosszú sarokba. 0-1. A 31. percben Fodor Márton cselezett a 16-os előtt, majd visszahúzott lapos lövése került a jobb alsóba, 2-0. A 47. percben a mezőny legjobbja, Posta Levente kapott jó ütemű kényszerítőt és közelről növelte a lajosi előnyt, 3-0. Az 51. percben Szűcs Péter megkapta második sárga lapját, és a kiállítás sorsára jutott. Az 55. percben Fodor Márton 30 méteres lövése a felső lécről levágódva a gólvonalon pattant le… Innentől kezdve egy idényre való gólhelyzetet puskázott el a hazai gárda, illetve több esetben is Szabó Tamás hárított bravúrral. A 89. percben a csereként beállt Kovács Péter, majd a 91. percben Gergye volt ismét eredményes, 5-0.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Ercsi Kinizsi–Sárosd Kronos Sport 2-3 (0-0)

Ercsi, 150 néző

Vezette: Cseh Roland.

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Németh G. (Bálint), Holentoner, Tolnai, Horváth B. – Szűcs O., Tóth K., Köntés (Kun), Kondreska (Jerzsabek) – Reicheld, Klauz. Vezetőedző: Lieber Károly

Sárosd Kronos Sport: Rauf T. – Susa (Dobsa), Hushegyi, Vida, Szalai P. (Hallósi) – Killer (Tóth D.), Takács M., Kosaras, Szekeres (Kargl) – Kovács S., Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor

Gól: Holentoner (84.), Hodula K. (86.), ill. Takács M. (49.), Szalai P. (51.), Kargl (88.)

Jók: senki, ill. Takács M., Vida

Az első félidőben Reicheld Alex helyzete maradt ki, egyébként a kapusoknak nem volt dolguk. A szünet után azonban az első lövéséből gólt szerzett a vendégcsapat, Takács Márió talált 20 méterről a kapuba, 0-1. Két perc múlva Kovács Sándor ívelt be egy szabadrúgást az oldalvonal mellől, amelyet Szalai Pál csúsztatott a sarokba, 0-2. Mindkét gólnál felmerül a védelem és a hazai kapus felelőssége… A 84. percben Hollentoner Edvin megpattanó lövése kötött ki Rauf Tivadar kapujában,1-2. A 86. percben büntetőhöz jutott az Ercsi, ezt Hodula Krisztián értékesítette, 2-2. A 88. percben viszont a Sárosd kapott 11-est, melyet Kargl Balázs vágott a hálóba, 2-3. Továbbra sem megy otthon az Ercsi Kinizsinek, ez volt a gárda negyedik hazai veresége.

Tudósított: Flórián Gábor

Enying–Kisláng 3-5 (1-2)

Enying, zárt kapuk mellett

Vezette: Wittner József.

Enying: Dobai (Benedeczky) – Kovács L., Keszler, Kalló (Király D.), Nyikos (Vas) – Varga Á. (Szőke), Paluska K., Csepregi, Halász (Boda) – Kajtár, Paluska L. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Kisláng: Ányos – Kovács T. (Lévai), Juhász M., Árki (Erdei B.), Dudar E. – Simon I., Juhász J., Kassai J., Kassai D. – Balogh Z. (Dudar K.), Willerding Zs. Vezetőedző: Erdei István

Gól: Kovács L. (2.), Paluska K. (35.), Vas (64.), ill. Willerding Zs (31., 77.), Juhász M. (22.), Dudar E. (57.), Kovács T. (60.)

Kiállítva: Paluska L. (88.).

Jók: Paluska K., Csepregi, Vas ill. Juhász Márton, Willerding Zs., Simon I., Dudar E.

A szigorított járványügyi intézkedések miatt a mérkőzés zárt kapuk mögött, nézők nélkül került megrendezésre. A 2. percben Paluska Krisztián hosszú bedobása a védőkön átjutva Kovács László elé került, aki szép mozdulattal, félfordulatból vette be a vendégek hálóját, 1-0. A korai gól gyorsan felpörgette a játékot, rengeteg lehetőség adódott mind a vendég, mind a hazai kapu előtt. A 22. percben a Kisláng végezhetett el bedobást, a megcsúsztatott labdát Juhász Márton, védőktől nem zavartatva, simán bólintotta a hálóba, 1-1. A 31. percben ismét Juhász M. fordult le védőjéről, szépen tálalt Willerding Zsolt elé, aki higgadtan passzolt Dobai István kapujába, 1-2. A 35. percben Vas Tamás lógott meg a jobb oldalon, és ívelt nagyszerűen a kapu elé. Paluska Krisztián lövését előbb még hárítani tudta Ányos Pál, de a kipattanót a hazai támadó védhetetlenül vágta a léc alá, 2-2. A fordulás után is maradt a nagy iram. Az 57. percben Juhász Márton íveléséből alakult ki helyzet a hazai kapu előtt. A védők csak röviden tudtak felszabadítani, Dudar Ervinhez került a labda, aki 16 méterről hatalmas erővel lőtte azt a bal sarokba, 2-3. A 60. percben ismét Juhásztól indult a támadás, oldalról begurított labdáját Kovács Tamás rúgta szépen a kapus mozgásával ellentétes oldalra, 2-4. A 64. percben Halász Gergő szögletből beívelt labdáját ejtette ki a vendégek kapusa melyre Vas Tamás csapott le, s kotorta azt a hálóba, 3-4. A 77. percben a jobb oldalon Juhász Márton ismét jól gurított középre, labdáját a hazai cserekapus, Benedeczky Martin még kitolta, de így az az érkező Willerding Zsolt elé került, aki könnyen passzolt a hálóba a fekvő védők felett, 3-5. Mindkét fél jó formában játszott, de a három pontot a kevesebbet hibázó vendégek vihették haza.

Tudósított: Mohai Norbert