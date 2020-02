Meglepetést okoznának a Titánok

A fővárosi zöld-fehér Ferencváros együtteséhez látogat a Fehérvári Titánok csapata a jégkorong Erste liga rájátszásának első két fordulójában.

Természetesen nem szabad hiú ábrándokat dédelgetnie még a legelvakultabb fehérvári szurkolóknak sem, hiszen Fodor Szabolcs együttese a párharc toronymagas esélyese – ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel nyerték meg az előző hét közepén lezárult középszakaszt, így első választóként a leggyengébbnek vélt Titánokat választották a zöld-fehérek.

Ennek ellenére van keresnivalója a koronázóvárosiaknak még a Pesterzsébeti Jégcsarnokban is, noha több meghatározó játékos is az EBEL-ben szereplő nagy csapatot fogja segíteni majd.

Az idei kiírásban is négy alkalommal botlottak egymásba a felek az alapszakasz során, és ha utána nézünk, egyből szembeötlő, hogy ebből kétszer is a Titánok győztek – egyszer egy megsemmisítő 5-0-ás zakót adtak a zöld-fehérekre, utána pedig a fővárosban is elvittek a háromból két pontot.

Ha egy egész szezonnyi mintát nézünk, nyilvánvalóan a Ferencváros minden statisztikában előkelőbb helyen áll a kék mezeseknél, ám Kiss Dávid együttese reálisan is kapaszkodhat abba a ténybe, ami rajtuk kívül ebben a szezonban csak a Csíkszeredának, a

Dunaújvárosi Acélbikáknak és a DEAC-nak sikerült: Pesterzsébeten pontot szerezni a Ferencvárostól.

A két alakulat hétfői és a keddi összecsapása is 18 órakor kezdődik majd a Pesterzsébeti Jégcsarnokban.