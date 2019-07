Megkoronáznák az idei szezont

A magyar amerikaifutball-bajnokság (HFL) döntőjében a Kijev Capitals lesz a Fehérvár Enthroners ellenfele.

Az már biztos, hogy a 2019-es szezon legjobb magyar csapata a Fehérvár Enthroners, hiszen az első osztályú magyar együttesek közül ők jutottak a legtovább a bajnokságban. Nagyot fordult tehát a világ az egy hónappal ezelőtti állapotokhoz képest, amikor az alapszakasz utolsó két mérkőzésén előbb a Budapest Wolves, majd a Budapest Cowbells tudott győzni a First Fielden. Jött azonban a rájátszás, ahol előbb a miskolciakat, majd a Cowbellst gyűrték le Jim Ward tanítványai – utóbbit a szezon egyik legizgalmasabb mérkőzésén –, és máris a fináléban találták magukat. Mindeközben a nagy esélyes, alapszakaszgyőztes „farkasok” Bencsics Márkkal az élén meglepő módon kikaptak az elődöntőben a kijevi csapattól (27-35), így 2007 után fordul elő ismét, hogy fővárosi alakulat nélkül rendezik a döntőt.

A finálé esélyese az ukránok elődöntőben nyújtott teljesítménye ellenére az Enthroners gárdája – már csak azért is, mert az alapszakasz során 23-7-re intézték el döntőbeli ellenfelüket. Az azonban biztos, hogy a folyamatosan javuló tendenciát mutató ukrán együttes nem fogja könnyen adni magát, az irányító Makszim Cserepivszkij és a futó Oleksandr Melnicsuk törheti a legtöbb borsot Gombos Bencéék orra alá. A kijevi védelem is komoly fejlődésen ment át a szezon eleji formájukhoz képest, úgyhogy az Enthroners remek formában játszó, a szezon során rengeteg fontos yardot hozó futójának, Ryan Tuiasoának is kemény összecsapásra kell majd készülnie.

– Remek hangulatban teltek az edzések, és a srácok már nagyon izgatottan várják a döntőt. Fejben a Hungarian Bowl megnyerésére fókuszálunk, hiszen ennek elhódítása volt a célunk a szezon előtt. Ez a Kijev egy sokkal erősebb csapat, mint amellyel korábban megmérkőztünk, a csapatomtól azt várom, hogy készüljenek fel kellőképpen, és keményen játsszanak – nyilatkozta Jim Ward, az Enthroners vezetőedzője. A mérkőzés szombaton 17 órakor veszi kezdetét Budapesten, az Új Hidegkúti Nándor Stadionban.