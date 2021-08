Megint vezetett a Mol Fehérvár, de újra pontokat vesztett

Nyerni utazott a Kisalföldre a Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I harmadik fordulójában.

Az egyik oldalon két vereség, a másikon egy döntetlen és egy elhalasztott mérkőzés volt a tarsolyban a játéknap előtt, vagyis egyetlen, ámde fontos együttható volt a Gyirmót FC Győr és a Mol Fehérvár FC együtteseinél, mégpedig, hogy nem nyertek még a 2021-22-es idényben.

Csertői Aurél, a fehérváriakkal 2006-ban Magyar Kupát nyert gyirmóti edző nem is saját csapatát tartotta esélyesnek a bajnokin, míg Szabics Imre annak ellenére, hogy nehéz meccsre készült, egyértelműen győzelemre tört. Azonban nem volt mentes a felkészülés hátráltató tényezőktől, hiszen Nego Loic koronavírus-tesztje pozitív lett, így ő kimaradt a keretből, s a kezdőben mutatkozhatott be a héten szerződtetett és két edzést ledolgozó 14-szeres ukrán válogatott Jevhen Makarenko.

Az első pillanattól kezdve a fehérvári lábakon pörgött a labda, s a 6. percben Nikolics Nemanja elegáns gurítással be is talált Hársalvi lábai között, azonban a VAR is megerősítette az asszisztens jelzését, Heister labdájára lesről startolt rá a Vidi csatára. Fölényben futballozott a Vidi, Makarenko magabiztosan osztogatott középen, de komoly veszélyt sokéig nem alakítottak ki a fehérváriak. A 30. percben aztán Fiola egy csel után emelte át a labdát a bal oldalra, Marcel Heister lekezelte, majd önzetlenül gurított az érkező Ivan Petrjak elé, az ukrán pedig 11 méterről egyből lőtt a kapu jobb oldalába, 0-1. A szünet előtt kacérkodott a válasszal a Gyirmót: Ene hosszú előreíveléssel futtatta Medgyest, aki Fiola mellől estében gurította el a labdát centikkel a hosszú sarok előtt.

A pihenő után kényszerből kellett ismét cserélnie a Vidinek. Alefhez hasonlóan Fiola Attila is megsérült, helyére az a Kojnok Zsolt állt, aki saját nevelésű labdarúgóként debütrálhatott az NB I-ben. Jól is szállt be, remekül passzolt Petrjakhoz egy akció közepette, de az igazi veszélyt Ivan Petrjak akkor jelentette, mikor Dárdai ívelése nyomán közelről fejelt alig a keresztléc fölé. A Székesfehérvárról érkezett drukkerek szüntelen énekhangja mellett csorgott a játék, a Vidi – ahogy az első fordulóban Zalaegerszegen – a Gyirmót otthonában sem tudta megrúgni második gólját. Így a 61. percben egyenlíthettek a hazaiak. Jól szállt be Nagy Patrik szöglete a jobb oldalról, Varga Barnabás pedig 6 méterről, Makarenko mellől fejelt a kapu közepébe, 1-1. A két együttes közös történetének első gyirmóti gólját helyezte el Varga a Vidi hálójában, de nem valószínű, hogy ennek örömére cserélt hármat is Csertői Aurél, sokkal inkább az egál őrzését, vagy kedvező alakítását tartotta szem előtt. Szabics-mester is reagált, védő helyett támadót cserélt, Zivzivadzéban látta a megújuló erőt. Nem találta azonban a rést a Vidi a jól záró, szervezetten futballozó sárga-kékek védelmén, mígnem Heister távoli átlövéssel elégelte meg a tétlenséget, nem sokat tévedett. Egyre inkább érett az újabb fehérvári gól. Kojnok ívelése után Nikolics közeli bólintését blokkolták, Szendrei félmagas passzát pedig Petrjak belsőzte a kapu mellé óriási helyzetben, a hajrában aztán Heister elől szedte fel a labdát Hársfalvi, Stopira lövését meg vetődve védte. Minden csatárát harcba dobta Szabics Imre, Szabó Levente és a napokban a Vicenzától kölcsönvett gambiai válogatott, Lamin Jallow is rohamozott. Egy sárga laptól eltekintve momentum nélkül tették, így a Mol Fehérvár FC nem tudta legyűrni az élvonal újoncát, így újra pontokat vesztett.

Jegyzőkönyv

Gyirmót FC Győr–Mol Fehérvár FC 1-1 (0-1)

Gyirmót, Alcufer Stadion, … néző. V.: Karakó Ferenc (Szert, Király)

Gyirmót: Hársfalvi – Major M., C. Ene, Széles I., Zeke – Vass Á. –Herjeczki (Szegi, 93.), Nagy P. (Csonka, 65.), Radics (Hajdu, 65.), Medgyes (Hasani, 63.) – Varga B. (Simon A., 81.) Vezetőedző: Csertői Aurél

Mol Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola (Kojnok, a szünetben), Muszliu (Zivzivadze, 68.), Rus, Stopira – Petrjak (Jallow, 88.), Makarenko, Alef (Szendrei, 38.), Heister – Dárdai, Nikolics (Szabó L., 88.). Vezetőedző: Szabics Imre

Gól: Varga B. (61.) illetve Petrjak (30.)

Sárga lap: Zeke (77.) illetve Kojnok (51.), Stopira (53.), Kovács D. (83.), Jallow (91.)