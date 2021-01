Meghódították Európát az újvárosiak

Karácsony előtt sporttörténeti sikert arattak a magyar tornász lányok a mersini Európa-bajnokságon. A hét érmet szerzett válogatott három tagja is a Dunaferr SE-ben sportol. A dunaújvárosi tornászokat és edzőiket Molnár Krisztián, a Fejér megyei Közgyűlés elnöke látta vendégül.

Semmi tornadressz, vagy melegítőruha. A Megyeháza lépcsőjén bámulatosan csinos hölgyek lépdeltek az elnöki iroda felé. Ünnepi volt a hangulat, hiszen a decemberi, törökországi tornász Európa-bajnokságon soha nem látott magyar sikert elérő dunaújvárosi sportolóknak és edzőiknek volt jelenésük a megyei közgyűlés elnökénél.

Kovács Zsófia előtt még egyetlen magyar tornász sem tudott duplázni egy Eb-n, a Dunaferr 20 éves sportolója ugrásban és felemáskorláton is aranyérmet szerzett. Tagja volt a bronzérmet nyerő csapatnak is, melyben szerepelt Makovits Mirtill is. A junior szerenkénti döntők során Mayer Gréta gerendán ezüst, talajon bronzérmet szerzett. Edzőik, Badics Réka és Trenka János is a helyszínen segítették a fiatalokat. Akik Molnár Krisztián irodájában Elnöki Elismerő Oklevelet kaptak, valamint átvehették a milleniumi ezüstérmet, amit Fejér megye 1000 éves fennállása alkalmából 2009-ben veretett a megyei közgyűlés.

– Minden olyan tevékenységnek nagyon örülünk, ami Fejér megye hírnevét öregbíti, s ez pedig egy olyan csodálatos sporteredmény, ami nem csak a megyében, nem csupán országosan, de Európa-szerte Fejér és Dunaújváros hírét viszi. Köszönöm ezt a kiváló teljesítményt – fogalmazott köszöntőjében az elnök, Molnár Krisztián.

Kovács Zsófia kétségtelenül a magyar tornászsport jelenleg legeredményesebb versenyzője. Ugrásban és felemáskorláton bezsebelt aranya bravúros produkció.

– Lecsillapodtak bennem már az érzések. Egy hónappal ezelőtt hatalmas boldogságban tértem haza, most már felfogtam és helyén kezelem, hogy két aranyat sikerült nyernem – mosolygott az újvárosi lány. – Nagy reményekkel utaztam ki, de nem számítottam arra, hogy két aranyéremmel és egy csapatbronzzal térhetek haza. Mindenki számára nagy lehetőség volt az Európa-bajnokság, és rettentő boldog vagyok, hogy sikerült vele élnem.

Zsófi korábbi legerősebb szerén, gerendán nem jutott döntőbe, azonban ugrásaival kifejezetten elégedett volt. Korlátgyakorlatában pedig menet közben tudott javítani egy korai elem rontása után.

– Az ugrással nagyon elégedett voltam, a selejtezőben és a döntőben is nagyon jó ugrásokat tudtam bemutatni. Korláton maradt bennem egy kis hiányérzet. A selejtező nagyon jól sikerült, viszont a döntőben volt egy három tizedes, vagyis nagyobb rontásom, amit sajnáltam, így a végpontszámom is kevesebb lett. De ezzel is sikerült a dobogó tetejére állnom. A hibázás után nagyon nehéz volt fejben rendeznem a dolgokat. Ahogy megtörtént, abban a pillanatban el is kellett engednem, nem volt szabad a rontásra koncentrálni, hanem arra, hogy miket kell még kiviteleznem.

Sok idejük nem volt a tornászoknak az ünneplésre, pihenésre, hiszen közeleg a 2021-es Eb.

– Hazatérésünk után kaptunk egy hét pihenőt, de a két ünnep között már megkezdtük a felkészülést. Január negyedike óta szinte versenyfelkészülésben vagyunk. Az alapozás kimaradt, márciusban kezdődnek a versenyek, áprilisban pedig szintén Európa-bajnokság vár ránk.

Kovács Zsófia szeretne némileg változtatni a gyakorlatain. Az elemek erősítésén dolgozik.

– Korláton mindenképpen erősítenem kell, ott még van olyan plusz elem, amit már előkészítettünk, s csak a gyakorlatba kell beleilleszteni.

A dunaújvárosi lány már kvótával rendelkezik, vagyis ha minden jól alakul idén ott lesz a tokiói olimpián.

– Nem estem kétségbe, hogy tavaly elmaradt az olimpia. Inkább úgy fogtam fel, hogy maradt egy évem a fejlődésre, a felkészülésre. Most már azért ott lennék, s bízom benne, hogy szép eredményekkel térek haza onnan is.