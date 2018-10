Meggyőző játék és egy sima csákvári győzelem

A gyors vezető gól után tartotta előnyét, majd a hajrában bebiztosította győzelmét Szijjártó István együttese a Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II. tizennegyedik játéknapján. Ezzel a sikerrel feljött a hatodik helyre a Csákvár.

Aqvital FC Csákvár–Dorogi FC 2-0 (1-0)

Csákvár, 300 néző. V.: Szilasi.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Csákvár: Tóth B. – Csilus, Csonka, Kiprich D., Baranyai – Farkas A., Sándor (Nagy Zs. 62.) – Tamás, Daróczi (Nándori 27.), Simon M. – Bobál (Sejben 79.). Vezetőedző: Szijjártó István.

Dorog: Horváth G. – Erdélyi, Lénárt, Nagy Zs., Papp M. – Kitl (Paudits 69.), Mészáros – Faragó, Hegedűs (Sitku 58.) , Szedlár – Városi (Nagyházi 46.). Vezetőedző: Miskei Attila.

Gól: Simon M. (2.), Kiprich D. (84.).

Sárga lap: Hegedűs (27.), Papp M. (55.), Nagyházi (63.), Mészáros (66.).

A labdarúgó Merkantil Bank Liga tizennegyedik játéknapján a Dorog csapata látogatott a Tersztyánszky Ödön Sportközpontba. A tabellán elfoglalt helyezések alapján igencsak szoros mérkőzésre volt kilátás.

Hamar megtörte a csendet a hazai gárda, amikor Csilus jobb oldali beadása átszállt a hosszú oldalra, és egy visszafejelt labda után Simon Márk tíz méterről nagy erővel a léc alá bombázott, 1-0. Nem állt meg a vezetőgól után a Csákvár, és sorra alakította ki a helyzeteket. Öt percen belül két ziccer is kihasználatlanul maradt: előbb Daróczi, majd Faragó hibázott kecsegtető helyzetben. A kezdeti lendület hamar odaveszett, és csak apróbb szép megmozdulásokat lehetett feljegyezni az első játékrészben. Közben a huszonhetedik percben Hegedűs belépője nyomán kényszerű cserére szorultak a hazaiak, Nándori váltotta Daróczit. A szünetre 1-0–s hazai vezetéssel mentek a felek.

A második félidő további csákvári dominanciát hozott, leginkább Nagy Zsolt nagyon jó formájának köszönhetően. A sérülésből visszatérő szélső egyéni akciója után ítélt büntetőt Szilasi játékvezető a 84. percben, amit Kiprich higgadtan gólra is váltott, 2–0. Ezzel be is állította a végeredményt a vendéglátók csapatkapitánya.

Sorozatban harmadik meccsén maradt veretlen a Csákvár, Sándor Györgyék legközelebb a Soroksár otthonában lépnek pályára a bajnokságban.