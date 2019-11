Megfogadta a tanácsokat

Két ponttal zárta a hétvégét az osztrák jégkorongbajnokságban szereplő Hydro Fehérvár AV19 együttese.

Félig üres vagy félig teli a pohár, mindenki döntse el maga: a harmadik helyen álló Bolzano otthonában hiába jött vissza 3-0-ról 3-2-re a Fehérvár, végül 5-2-es vereséget szenvedett, míg a sereghajtó Dornbirn ellen – szintén idegenben – büntetők után jött össze egy 4-3-as győzelem. A vereségi széria tehát megszakadt, a második mérkőzésen elveszített egy pont miatt viszont fájhat a játékosok és a szakvezetés feje – a szurkolókról nem is beszélve. Az együttes így 18 mérkőzést követően 22 ponttal áll a tizenegy csapatos tabella 9. helyén, öt pont távolságra a biztos rájátszást jelentő 5. helyen álló Villachtól – amely két mérkőzéssel kevesebbet vívott… A dornbirni mérkőzés egyik, ha nem a legnagyobb pozitívuma a 20 esztendős Mihály Ákos teljesítménye volt, aki pénteki első asszisztja után vasárnap este élete első EBEL-gólját is megszerezte, ráadásul a lehető legjobbkor.

– A Bolzano ellen is sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, de a sok hátrány miatt szerintem elfáradtunk a végére – kezdte értékelését a Fehérvári Titánokból „felhívott” támadó. – Az első gólpassz önbizalmat adott, így a Dornbirn ellen be is tudtam már találni, ami nagyon jó érzés volt. Sokat segítenek a többiek is természetesen, mindig adnak tanácsokat, ezeket pedig meg is fogadom. A vasárnapi mérkőzésen volt két perc, amikor lefagytunk, és kaptunk két gyors gólt, de újraindultunk, és sikerült megszerezni a győzelmet.

Szerdán Magyar Kupa-visszavágót vív a Titánok a DVTK ellen, az első mérkőzésen magabiztos, hétgólos miskolci siker született.

– Úgy készülünk erre a találkozóra is, mint bármely másikra, tudjuk, hogy mekkora a hátrányunk, de nem foglalkozunk vele, nyerni akarunk –zárt a fiatal támadó.

Mihályon kívül volt még egy „elsőző” a vasárnapi találkozón, ugyanis a tavasszal érkező kanadai hátvéd, Dylan Busenius is első EBEL-gólját szerezte, ráadásul ez volt a 26 esztendős hátvéd első találata az Atlanti-óceán ezen oldalán.

– Két kemény, küzdős idegenbeli mérkőzésen vagyunk túl – értékelt az észak-amerikai játékos. – Tudtuk, hogy mind a Bolzano, mind a Dornbirn jó formában várja az ellenünk vívott találkozót, így nehéz összecsapásokra számítottunk. Természetesen ezzel együtt is csalódottak voltunk, hiszen végül nem volt elég a jégen nyújtott teljesítményünk, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe. Vasárnap sem kezdtük a lehető legjobban a találkozót, de az első harmad után felrázta az edzői stáb a csapatot, onnantól pedig sikerült jó teljesítményt nyújtani. Nagyszerű érzés volt megszerezni az első gólomat, meg is könnyebbültem miatta. Remélem, tudok majd erre építeni az elkövetkező mérkőzéseken, és még több ponttal tudom majd segíteni a csapatot, ahogy egyre feljebb haladunk a bajnoki tabellán.