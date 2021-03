Megérdemelten nyert Pécsen az Alba

Az Alba három vereség után érkezett a tabellán mögötte helyezkedő pécsiekhez, utóbbiak a nyolcba kerülésért harcolnak, a Fehérvár másfél hónapja biztosította helyét a playoffban. A vendégek 89-82-re győztek, teljesen megérdemelten.

Lewis duplájával indult a délvidéki derbi, Davis középtávolija nem ment be, Funderburk is tévesztett, Vojvoda viszont nem. Brkic eredményes volt, majd Mike Lewis ismét kétszer, el is léptek a hazaiak, 10-6. A fehérváriaknál Vojvoda villant, a házigazdáknál Brkic, a pécsiek örizték a négypontos különbséget. Vojvoda betörések után szerzett kosarakat, ami arra volt elég, hogy a vendégek tartsák a lépést. Vojvoda leült pihenni, Csorvási érkezett centerben, ami szerkezeti változás jelentett. Funderburk nem találta a ritmust, Vojvoda kosarával már a fehérváriak vezettek (12-13), igaz, nem sokáig, az ellenakciónál a hazaiak betaláltak, erre Davis válaszolt azonnal.

Lukács helyén a másik fiatal, Balsay kapott bizalmat, a déliek kicsit kapkodtak, őrizte szűk előnyét az Alba. Lukács visszatért, valamint Davis pozíciójában Hearst kapott bizalmat, Budimir megmozdulásaival már a PVSK volt előnyben. Vojvoda triplája a hálóba hullt, Davis gyorsan visszatért a padról, Csorvási leült, Vojvoda labdát szerzett, kivarázsolta Bumidir kezéből, azonban az akciót nem sikerült kosárral befejezni, lévén Curry nem számított Hearst passzára. A következő támadást viszont igen, Vojvoda egyedül oldotta meg, nem támadták, távolról mesterien elengedett labdája a hálóba hullt, az első negyedet követően 19-21 állt a táblán.

Gillon egyéni akciója indította a második etapot, dominált a Fehérvár, később Davis is betalált, a hazai tréner, Dragan Aleksic időt kért. Vojvoda duplája után 19-27-re alakult az állás, Ruják és Lewis révén négy pontra közelítettek a baranyaiak. Sőt, Lewis kosarával még közelebb jöttek, Forray Gábor is időt, valamint lényegesen átgondoltabb játékot kért tanítványaitól. Az elnyűhetetlen Stacy Davis nem hibázott kétszer, továbbá a ráadás büntetőjét is bedobta, hét pontra hízott a vendégek előnye. Ruják egyéni megmozdulás nyomán köszönt be, Lewis csak egyik büntetőjét értékesítette, Lukács és Davis jól szedte a lepattanókat, főleg a hazaiak palánkjánál, Curry kétpontost dobott, Aleksic időt kért, 28-36. Carev sarokból elengedett dobásai nem sikerültek, azonban Funderburk nem tévesztett, a túloldalon Vojvoda sem, 33-41. Magabiztos volt az Alba, a hazaiaknál csak Ruják volt elemében, később Funderburk, négyre pontra szűkült a fehérvári előny, Forray időt kért, a félidő zárása előtt egy perccel. John Gillon kosara zárta az első húsz percet, megérdemelten vezetett az Alba, 41-48.

Lewis duplájára Lukács triplával felelt, Davis hármasával pedig már 11 ponttal elléptek a látogatók (43-54), a folytatásban is őrizték előnyüket, sőt növelték is, Aleksic időt kért. Lukács kapkodta a lepattanókat, a pécsieknél Brkic volt eredményes középtávolról, de a társak nem találták az ütemet, Lukács leült pihenni, Csorvási váltotta, a centert azonnal feldöntötte a fehérvári palánk alatt Funderburk, amit az éles szemű sípmesterek észre is vettek. Tízen belül érkeztek a pécsiek, Forray fel is emelte a hangját, feszesebb védekezést kért, valamint azt, játékosai nagyobb elánnak menjenek a lepattanókra. Demeter Attila négy pontot szerzett ziccerek nyomán, Csorvási sem tétlenkedett a túloldalon, aztán gólcsend következett, egyik oldalon sem vezettek eredményre az akciók. Aztán Davis megtörte a hallgatást, három negyed után 57-68 virított az eredményjelzőn. Veljko Brkic jóvoltából próbált nem leszakadni a PVSK, Aleksic gyakran cserélt, Lukács remekül védekezett, fontos labdákat szerzett, a hazaiaknál Ruják tartotta a lelket a társakban, 66-74. Gillon lejött, Csorvási érkezett, Curry irányított a parketten, Lukács bravúros hármasa nyugtatóan hatott, Davis is sikerrel fejezte be támadását, őrizte a tízpontos előnyt a koronázóvárosi alakulat. Ruják triplájával araszolt előre a Pécs, öt perccel a vége előtt Forray időt kért, 73-80. Curry beköszönt, Lukácsot nem tudták tartani, Vojvodát sem, előbbi minden akcióját kosárral fejezte be, utóbbi a pontok mellett a végjátékban irányított is, pontos labdákkal szolgálta ki társait. Budimir triplája után Funderburk is beköszönt kintről, kozmetikáztak az eredményen a határszéliek, jó játékkal, megérdemelten nyert az Alba, 82-89.