Megérdemelt vastaps

Az Alba FKC Attingré és Mendy vezérletével igazi csapatként játszva, magabiztosan, remekül védekezve győzte le a K&H Női Kézilabda Liga 5. fordulójában a Kisvárda csapatát.

Október lévén az Alba Fehérvár KC is csatlakozott a mellrák elleni kampányhoz, melynek részeként „pinkbe” öltöztek a Kisvárda elleni mérkőzésen. A gárda a szokásos, hazai mezén kívül pink zoknit is viselt, illetve a szakmai stáb is rózsaszínbe öltözött. A találkozó kezdődobását ezúttal a Megasztár tehetségkutató korábbi győztese, Tóth Vera énekesnő végezte el, nagy szakértelemmel.

Nem igazán volt rózsás az utóbbi években a várdaiak elleni mérlege az Albának, úgyhogy éppen itt volt az ideje annak, hogy ezen változtassanak. Hosszú nyeretlenségi széria megszakítására készült ugyanis a fehérvári alakulat, mivel két éve, a 2016/17-es idényben tudták őket legyőzni 28-23-ra.

Vezetőedzőjük, Bakó Botond számára, pedig nem volt ismeretlen a Köfém csarnok, hiszen a szakember 2014 nyarán érkezett Székesfehérvárra, és 2016 februárjában őt váltotta a csapat kispadján a jelenlegi vezetőedző, Deli Rita.

Eddig soha nem látott kezdőcsapattal indította a találkozót az Alba, melynek első találatát Rózsás Josephine érte el, válaszul Siska Pálma góljára. Szigorúan hatos fallal védekezett a Kisvárda, nehezen tudták ezt feltörni a hazaiak az első tíz percben. Gyors gólváltások után Armelle Attingré bizonyította jó formáját, két ziccert hárítva. Igaz a túloldalon Pásztor Bettina is egy darabig hasonló mutatókkal bírt. Majd a 8. percben Töpfner Alexandra gólja után érte utol ellenfelét a Fehérvár, és ezzel új lendületet is kaptak a Deli-tanítványok. Walfisch Mercédesz felső sarkos gólja már a vezetést jelentette számukra, Attingré továbbra is remekelt, és ebben a periódusban jól, és zártan is védekeztek a vendéglátók. Közel kilenc percig nem tudták bevenni kapujukat a várdaiak, így a 15. percben Vesna Milanovic-Litre gólja jelentett számukra némi reménysugárt. Ennél többet ebben a félidőben nem nagyon, mert a folytatásban is összeszedetten játszott az AFKC, és a 20. percben Sabrina Zazai élményszámba menő ejtése után először vezetett öt góllal, 10-5.

A második félidőt emberhátrányban kezdte az Alba, de ez sem gátolta meg abban Claudine Mendyt, hogy növelje góljai számát.

Fokozatosan elhúzott az Alba, 17-9, más kérdés, hogy egy idő után fogyott a koncentrációból, ráadásul Walfisch összeszedte harmadik kiállítását. Zsinórban háromszor betalált a Várda, nem véletlen, hogy Deli Rita rögtön magához hívta lányait, öt perc gólcsendet követően. Aztán még nekidurálták magukat, jöttek sorban a fiatalok, Gerhát Kincső pedig háromszor egymás után pókhálózta ki a felső sarkot, végleg lezárva a párharcot.