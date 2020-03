Megállt a futballélet

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 25. fordulójában 1-1-es döntetlent ért el a Mol Fehérvár FC a DVTK vendéglátójaként. Ahogy azt sejteni lehetett, a hétvégi randevú volt az utolsó futballmeccs.

Már az NB I 25. fordulója előtt érezni lehetett, a zárt kapuk mögött megvívott futballmeccsek nem fogják sokáig lázban tartani a sportot kedvelőket. Nem volt jó ez szurkolónak, tulajdonosnak és játékosnak sem, azonban nem ezért szünetel a pontvadászat. A koronavírus-járvány miatt szinte az összes európai nemzeti szövetséghez hasonlóan a Magyar Labdarúgó-szövetség is úgy döntött, felfüggeszti az összes futó bajnokságot.

A Mol Fehérvár FC közleményben tudatta a döntést követően, hogy az edzések látogatását is hanyagolják az első és a korosztályos csapatoknál is, egyéni edzésterv alapján készülnek tovább a játékosok arra várva, hogy egészséges körülmények között futballozhassanak ismét. Pályán, téttel, szurkolók előtt. Mert még mindig nem lefutott a honi NB I 2019–2020-as idénye, a Fradi ugyan újfent meglépett, de azzal, hogy a Diósgyőrrel szemben 1-1-es döntetlent ért el a Vidi, még nem foszlottak szét a bajnoki aranyról szőtt álmai.

A Mol Fehérvár FC Nego Loic góljával emberhátrányban szerzett vezetést a DVTK ellen, a találkozó végén azonban Tabakovics egyenlített.

– Rendkívül csalódottak vagyunk, hiszen nagyot küzdöttünk a három pontért, és emberhátrányban is jobban futballoztunk ellenfelünknél – bosszankodott a találkozót követően a Mol Fehérvár FC védője, Viszar Muszliu. – Sajnos ilyen a futball, egyetlen megingásunkat kihasználta a DVTK, mi viszont több nagy helyzetet is kihagytunk. Úgy gondolom, győzelmet érdemeltünk volna, sajnos csak egy pontot sikerült szereznünk. Nyomasztó volt üres stadionban, szurkolók nélkül játszani, de ebben a helyzetben az emberek egészsége a legfontosabb.

Joan Carrillo együttese így újra lépéshátrányba került a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Ferencvárossal szemben.

– Egyenlő létszámban, úgy vélem, több helyzetünk volt, adódott két-három igen nagy lehetőségünk is, azonban a befejezéseknél hiányzott a precizitás – vélekedett a fehérváriak vezetőedzője. – A kiállítás után értelemszerűen nehezebb dolgunk volt, de ekkor is jó mentalitással mentünk tovább, ezután is győzelemre játszottunk, a DVTK pedig jobbára a védekezéssel foglalkozott és a gyors ellentámadásokban bízott. Az utolsó percben hibáztunk, egy rögzített szituáció után pedig egyenlíteni tudott ellenfelünk, azonban nem szabad ezt az egy percet, egy momentumot kiragadni, a találkozó egészét kell majd kielemeznünk.

Az elemzésre most sajnos sok ideje lesz az edzői stábnak. Azt még nem tudni, hogy mikor folytatódhat a pontvadászat.