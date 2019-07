Megállíthatatlan volt a kis Dévay

Óriási hajrájának köszönhetően szerzett ezüstérmet a fiatal székesfehérvári triatlonos a junio­rok között a sprint távú országos bajnokságon.

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg az országos triatlonbajnokságot Baján, ahol a 19 éves Dévay Zsombor is rajthoz áll. A fehérvári tehetség kemény időszakon van túl, hiszen nemcsak az iskolapadban, de a német Bundesligában is számot kellett adnia tudásáról nemrégiben.

A sikeres érettségi vizsgát követően Zsombor nagy elánnal vetette bele magát a Bács-Kiskun megyei viadalba, de egy elvétett fordulót követően leszakadt az élbolytól a 750 méter hosszú úszás során.

A rendkívül jó bringás hírében álló ifjabb Dévaynak így nem maradt más választása, minthogy a technikás bajai pályán befogja az élmezőnyt, ami a gyakorlatban 20-25 másodperces hátrány leküzdését jelentette. Annak rendje és módja szerint neki is veselkedett a 20 kilométeres távnak, csak arra nem számított, hogy a közvetlenül előtte haladó riválisa egy csatornafedélen megcsúszik. A bukás a koronázóvárosi atlétának is elkerülhetetlenné vált, de szerencsére mindketten kisebb zúzódásokkal megúszták az esetet. Ezzel búcsút is inthetett volna érmes álmainak a Fejér megyei versenyző, aki a 18-20. helyen pattant újra nyeregbe. Zsombi viszont másképp gondolta, hatalmas hajrával ötödikként szállt le a bicikliről.

Az 5 kilométeres futás már nem ment annyira gördülékenyen – ebben a fáradtság és a hőség is közrejátszott –, de féltávnál a rakétákat begyújtva odaért az abszolút pontvadászat 5. helyére, a juniorok között pedig ezüstérmes lett.