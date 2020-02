Megállítani a Lokit

Nem tehet mást a Mol Fehérvár FC, mint hogy pontokért lép pályára a Debreceni VSC ellen az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 19. fordulójában. A tavaszi idény egyetlen hétközi fordulójában, szerdán 18 órakor a Nagy­erdei Stadionban csapnak össze a felek.

A 79. élvonalbeli bajnoki randevúra készül a DVSC és a Mol Fehérvár FC. Az örökmérleg súlyosabb serpenyője a Vidié, 33 fehérvári siker mellett 15 alkalommal osztoztak a pontokon a felek, míg a Debrecen 30 sikert tudhat magáénak. A fehérváriak fölénye igencsak meggyőző az utóbbi évek összecsapásain. Az elmúlt 14 bajnoki meccsen 13 Vidi-győzelem született, a Loki utoljára 2014. októberében tudta megverni a Vidit, akkor Kovács István góljára Kulcsár Tamás duplával válaszolt. „Kiskokó” most is pályán lesz, kiváltképp, hogy a fehérvári támadó középpályás nagyban hozzájárult a Vidi Újpesten aratott 1-0-s győzelméhez. Azonban a Debrecen újra magára talált. Herczeg Andrást Vitelki Zoltán váltotta a kispadon, s irányítása alatt a Loki nem kapott ki 2020-ban. A DVSC 4-0-val lépte le az Újpest FC-t, majd a Puskás Akadémia FC otthonából rabolt el egy pontot a 0-0-s döntetlennel. A DVSC a tabella nyolcadik helyén áll, de mindössze négy pontra van a negyedik Puskástól, azonban hátrafelé is tekintgetnie kell, hiszen a 10. Pakssal szemben csak három pont a fórja. Vagyis borítékolható, hogy bitang nehéz összecsapás vár a Vidire a Nagyerdei Stadionban.

A fehérváriak ugyan behúzták legutóbb az Újpest elleni meccset, de látszik, nem gördülékeny a Vidi játéka. Ahhoz azonban, hogy a piros-kékek csökkentsék a különbséget a listavezető Fradival szemben, nem hibázhatnak.

A Mol Fehérvár FC-ben már kezdőként szerepelt a télen szerződtetett Lyes Houri, s góllal tért vissza bordasérüléséből felépülve Ivan Petrjak. Azonban az kérdéses, hogy az izombántalmakkal küzdő Nego Loic a csapat rendelkezésére áll-e. A debrecenieknél hosszabb a maródiak listája. Az első számú kapus, Nagy Sándor szenved izomsérüléssel, Tőzsér Dániel bokaműtéten esett át a közelmúltban, s combproblémával küzd Harona Garba is. Ők biztosan nem lépnek pályára a Nagyerdei Stadionban, mint ahogy a Felcsúton kiállított, s így eltiltott Bényei Balázs sem. A Loki a télen szerződtette Malajziából a szerb Luka Milunovicsot, néhány hete pedig lecsapott a Haladásból korábban személyes okok miatt távozó, néhány hete pedig szabadon igazolható Yuriy Habovdát. Azonban minden bizonnyal még ők sincsenek olyan állapotban, hogy érdemben fel tudnák venni a harcot a pontokért érkező Fehérvárral szemben.