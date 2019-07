Még tovább fejlődne az amerikai Jim Ward

Tavaly júliusban vérmes reményekkel telve várta új vezetőedzőjét a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapata, és Jim Ward személyében valóban egy remek szakembert sikerült szerződtetni.

Február végén egy meglehetősen hideg kedd este készült egy hosszabb interjú az amerikaifutball szentélyéből, az USA legnagyobb államából, Texasból származó Jim Warddal, aki akkor elmondta, hogy minden körülmény adott ahhoz, hogy az osztrák Divízió III-at és a magyar első osztályt is az első helyen fejezze be az Enthroners. Mondta ezt annak tudatában, hogy hiába épült Fehérváron az ország első szabványméretű és kifejezetten eme sportághoz használatos pálya, hiába az öltözők és a konditerem, ezeket nem lehet felküldeni a pályára, hogy önmagukban legyőzzék az ellenfelet. Ehhez az a kőkemény és szisztematikus munka kell, amit a tapasztalt amerikai tréner eddigi összes csapatánál megkövetelt, és amivel a múltban is már számos szép sikert ért el. A First Fieldet mérkőzésről mérkőzésre kiváló hangulattal megtöltő fehérvári közönség nagy örömére pedig a siker ezúttal sem maradt el: bajnoki címet szereztek itthon és Ausztriában is.

Első Fehérváron töltött évében két bajnoki elsőséget is ünnepelhetett. Ilyen egy tökéletes kezdés?

– Nagyszerű első idényen vagyunk túl, amit igazán komoly kihívás lesz megismételni. Ennek ellenére közel sem volt tökéletes, mindig van hova fejlődni.

Hogy tudott közbeavatkozni, amikor a támadósor vagy a különleges csapategység nem tudott megfelelően teljesíteni?

– A győzelmet mindig egyként, csapatként érjük el. A támadások során – a pontszerzés mellett – arra helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, hogy ne adjuk a labdát, úgyhogy valamilyen szinten a taktika része volt az óvatosság. A különleges egység (akik a különböző rúgásoknál – kezdőrúgás, punt, mezőnygól – lépnek pályára – a szerk.) tagjait sokszor csak akkor veszik észre, amikor hibáznak, ám ez nem jelenti azt, hogy rosszabbul teljesítenének a többieknél. A Budapest Cowbells elleni alapszakasz-mérkőzésen nagyon rosszul játszottak, ám a Hungarian Bowl során, a döntőben nem sikerült volna nélkülük a győzelem. Blokkoltak extra pont kísérletet, kétpontos kísérletet, míg mi minden extra pont kísérletet eredményesen végeztünk el. A védelem mindeközben végig hibátlanra vizsgázott, ami minden bajnoki cím alapja.

Melyek az elmúlt szezon legemlékezetesebb pillanatai?

– Kettőt tudnék kiemelni. Az első egy touchdown a Budapest Cowbells elleni elődöntőből, amikor negyedik (egyben utolsó – a szerk.) kísérletre sikerült a pontszerzés, ráadásul egy trükkös játékot követően. A másik a védelemhez kötődik, amikor a Kijev Capitals elleni HFL-döntőben az ellenfél negyedik kísérletét tudtuk megállítani a végjátékban, amivel bebiztosítottuk a bajnoki címünket.

Most, hogy már hosszabb ideje Székesfehérváron lakik és dolgozik, mit gondol a városról és a fehérváriak viszonyáról az amerikaifocihoz?

– Gyönyörű város Fehérvár, ahol az emberek büszkék arra, hogy ilyen sok és ilyen kiváló sportcsapat működik a városban. Így nem meglepő módon a mi együttesünket is szívvel-lélekkel támogatták, komoly szerepet játszva a győzelmi szériákban.

2020-ban Székesfehérvár ad majd otthont az Egyetemi Amerikaifutball Világbajnokságnak. Mit gondol a viadalról? Milyen esélyt jósol a magyar csapatnak?

– Nagyszerű lehetőség mind a város, mind a fiatal játékosok, mind az amerikaifutballt kedvelők számára. Jósolni nem igazán tudnék, ugyanis nem ismerem azokat a játékosokat, akik eséllyel pályáznak a kerettagságra, annyi azonban biztos, hogy kiváló sport­emberek lesznek majd ott a magyar csapatban. Az edzői stáb is egészen biztosan nagyszerű munkát végez majd, tekintve, hogy hazai pályán, egy rangos versenyen mutathatják majd meg, mire képesek.