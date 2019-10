Még kvóta nélkül is az olimpia a cél

Hiába lett Szegeden világbajnoki ezüstérmes, a Dunaferr SE kenusa, Hajdu Jonatán sem biztos, hogy ott lesz a 2020-as tokiói ötkarikás játékokon – hiszen kvóta nélkül nincs olimpiai indulás sem.

Hogy áll jelenleg a felkészülésben?

– Hát, még tényleg csak az elején, ez a negyedik hét, hogy újból beleálltam az aktív edzésbe, ami a napi 2 vízre szállás mellett egy kiegészítő terhelés (futás, kondi, gyógytorna, a szerk.), szóval nem nagyon tudok még érdemben mit mondani, de egyelőre minden rendben, várom az előttem álló időszakot. Azt mondjuk hozzáteszem, hogy nem is igazából tettem le a lapátot a vb után sem, hiszen minden héten háromszor lementem evezni, és kocogtam is minden harmadik nap, szóval szinten tartottam magam.

Ha jól értem, akkor ezt azért csinálta, hogy a minőségi munkát is hamarabb el tudja kezdeni majd.

– Így van. Az, hogy a legrövidebb síkvízi számról, a kétszáz méterről át kell állnom a leghosszabb, ezerméteres távra, egy nagyon komplex edzésmunkát igényel. Míg eddig a gyorserő-állóképesség, a nagy súlyos kondiedzések, és a fizikum jellemezte leginkább a programomat, most ezt teljesen meg kell változtatnom, és emiatt extra energiákat kell mozgósítanom. Nem régen beadtam én is a derekam, így most már egy dietetikus közreműködésével állítjuk össze az étren­demet. Továbbá sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a tudományos háttérre, és ezáltal az edzéseim kielemzésére.

Ez elég profin hangzik.

– Nem én vagyok az első, akinek ez is része az edzésprogramjának, de úgy gondolom, hogy ma már elengedhetetlen. És szükségem is van rá, mivel már úgy álltam neki az idei évnek is, mintha 1000 méterre készülnék. A riói olimpián még 200 méteren indultam, de még 2 éve Bulgáriában is, ahol párosban lettem bronzérmes, így ez egy hatalmas váltás, de voltam már nehezebb helyzetben is, ezt is meg fogom oldani.

Nem kételkedem. Ebben nyilván motivációt jelent a világbajnoki ezüstérem, amit Fekete Ádámmal szerzett C-2 500 méteren. Így visszagondolva, ez a teljesítmény volt abban?

– Ha úgy nézzük, hogy az első hazai válogatón még csak B döntőt nyertem C-1 1000 méteren, a másodikon hatodikként értem célba, akkor azt mondom, hogy igen. Eközben Ádámmal már indultam párost is a második válogatón, és ott bronzérmesek lettünk, így kvalifikáltuk magunkat az 500 méteres párosra. Jól sikerült a felkészülésünk, emiatt a döntő futam után közvetlenül kicsit azt éreztem, hogy mehettünk volna jobban is, de azóta megbékéltem ezzel az ezüstéremmel. Most már

nagyon örülök neki.