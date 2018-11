Még ki lehet javítani a hibákat

Az osztrák élvonalbeli jégkorong- bajnokság legutóbbi játéknapján Zágrábban szenvedett 4-2-es vereséget a Fehérvár AV 19. Ezzel továbbra is a tabella kilencedik helyét foglalja el.

Lassan féltávjához érkezik az EBEL alapszakasza. Az Ördögök egyelőre még karnyújtásnyira vannak a felsőházat érő helyezésektől, de nagyon oda kell figyelni, hogy ne engedjék el jobban a pontvadászat első hat helyezettjét. Hiszen ha sikerülne bejutni ebbe az illusztris társaságba, akkor már biztosan rájátszás résztvevő lehetne a székesfehérvári klub.

Húsz forduló után kilencedik helyen áll a Fehérvár AV19

Hat pont a hátrány az Innsbruck mögött, akik jelen állás szerint éppen beférnének a felsőházba. Előttük viszont egy újabb ötpontos szakadékkal következik a Salzburg, tőlük így már tizenegy egységgel van lemaradva a Fejér megyei együttes. Ezzel gyakorlatilag a hatodik hely elérése lehet a reális cél. Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy a nagyobb játékerőt képviselő ellenfeleket simán két vállra fektették Sofronék, de a papíron könynyebnek ígérkező összecsapásokra mintha nem szednék össze magukat fejben a játékosok.

Jó példa erre a közelmúltból a listavezető Graz elleni derbi. Két fordulóval ezelőtt nagyon megszorongatták az osztrákokat, csak a ráadásban maradtak alul Hannu Järvenpää tanítványai. A legutóbbi játéknapon viszont a tizenegyedik helyen álló Medvescak Zagreb otthonából távozott pont nélkül a fehérvári gárda. A finn vezetőedző taktikai perspektívából közelítette meg a pontvesztést: – A Dornbirn elleni remek siker után nem tudtuk megismételni azt a jó teljesítményt, amit akkor mutattunk. Most elemeznem kell ezt a mérkőzést, de úgy látom, kijavíthatóak a mai hibáink. A koronázóvárosiak ezzel a betlivel továbbra sem tudtak meccset nyerni rendes játékidőben, mikor nem az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban játszottak. Idegenben hosszabbításban is mindössze kétszer nyertek, emellett egyszer ki is kaptak túlórában. Ezen felül hatvan perc után hét alkalommal távoztak vesztesként a jégről. Ez a mezőny második legrosszabb idegenbeli teljesítménye. Csak a Villachot előzi meg a kék-fehér alakulat. Ők kilenc vereséget tudnak felmutatni ebben a mutatóban. – Legközelebb azonban újra hazai pályán, a szurkolóink előtt lépünk jégre és bizton állíthatom, keményen fogunk küzdeni – tekintett előre Hannu Järvenpää. November 23-án, pénteken 18 órakor a sereghajtó Villach csapatát fogadja a Volán.

