Még két légióst keres a Fehérvár kosaras csapata

S Az irányító Frank Turner és az erőcsatár Stacy Davis mellé még két légióst keresnek a fehérvári kosarasok.

Az Alba Fehérvár a 6. helyen állt a hirtelen zárult hazai kosárbajnokság 2020-21-es idényében, a vezetők ütőképesebb gárdát szeretnének a következő szezonban. Ennek szellemében igazolták áprilisban az egyik legértékesebb magyar kosarast – a hazai mezőnyben mindenütt meghatározó –, az irányítani is bármikor képes hátvédet, Vojvoda Dávid, később két amerikai, Frank Turner és Stacy Davis szerződtetését is bejelentették. Tovább keresgélnek a nemzetközi piacon.

– Meghatározónak szánt magyar játékos is érkezik hozzánk, valamint két külföldit is keresünk. Minden posztra szeretnénk minimum két, bevethető játékost, hogy megfelelő rotációval rendelkezzünk – közölte az Alba a közelmúltban kinevezett vezetőedzője, Forray Gábor. – Frank Turnert jól ismerjük Körmendről, jól kiszolgálja majd Vojvodát és a többieket. Reményeink szerint Davis is kulcsemberünk lesz. Utóbbi igazi erőcsatár, nagyon jó kinti dobó, valamint kifejezetten jó labdakezelő. Jók a betörései, képes a palánk alatt, azaz alsó poszton játszani, továbbá a mezőnyben is kimondottan hasznos, védekezésben és támadásban egyaránt. Jó karakter, minden paraméternek megfelel, amit az ő posztján elképzelek egy légiósról.

A fehérváriak keresnek a palánk alá egy igazi centert, aki középtávolról is képes pontosan célozni, valamint egy hátvédet, aki távolról üzembiztosan hajigálja a labdákat az ellenfél gyűrűjébe. Lehetnek európaiak, délszlávok, vagy Baltikumból érkezők, de nem elképzelhető, hogy a tengerentúl jönnek a megoldások. Ugyanis az amerikai kosarasok olcsóbbak, mint az öreg kontinensről érkezők.