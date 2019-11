Meg kell találni az egyensúlyt

Öt forduló telt el a korosztályos vízilabda-bajnokságokból, érdemes megnézni, hogyan teljesítettek idáig a Fehérvár Vízilabda SE csapatai.

Bár meglehetősen vegyes képet mutatnak az FVSE csapatai, azonban amatőr, kizárólag az utánpótlás-nevelést célul kitűző egyesülethez mérten remekül helytállnak a nem egyszer OB I-es háttérrel rendelkező ellenfelekkel szemben. Az eddigi történések értékelésére Ágner Zoltánt, az ifjúsági (2001 és 2002-ben születettek) és a serdülő (2003-2004) csapat edzőjét kértük fel.

– Az utánpótlás-bajnokságok szomorú sajátossága, hogy az első osztályú tagságról döntő osztályozók során a három országos korosztály eredményeit összesítve veszik fi gyelembe, így bár az ifjúsági csapatunk magabiztos teljesítményt nyújtott tavaly, és győzött az osztályozók során is, az összesített eredményünkből kifolyólag idén is a másodosztályban szerepel. Az ő játékukban ezúttal sincs sok kivetnivaló, inkább a motiváció, a tűz megtartása a cél az ő esetükben. Nem véletlen, hogy az OB I/B-ben szereplő felnőtt együttes keretében rendszeresen szerepel öt ifjúsági játékos – valamint egy serdülő is.

A serdülő együttes három győzelemmel és két vereséggel áll a nyolccsapatos tabella negyedik helyén.

– A serdülő döcögve indult, amiben komoly szerepet játszottak olyan medencén kívüli körülmények, mint az iskolai elfoglaltság vagy az egészségügyi állapot. Így fordulhatott elő, hogy néhány játékosunk egy az egy elleni szituációkban nem tudta azt a formáját hozni, amire egyébként képes – nekik meg kell találniuk a család, a tanulmányok és a sport közti megfelelő egyensúlyt. Szintén nehezítette a dolgunkat, hogy meghatározó játékosunk, Csepregi Erik egy vétlen ütés következtében – kissé túlzó módon – kétmeccses eltiltás miatt nem játszhatott. Hasonlóan balszerencse érte Tömör Szabolcsot, a – két győzelemmel és három vereséggel álló – gyerek (2005-2006-ban születettek) csapat húzóemberét, aki önszorgalomból a serdülő edzésén is részt vett, ahol öszszerúgott társával, aminek lábujjtörés és három fordulónyi kihagyás lett a vége.

A következő forduló a korosztályos együttesek számára november 17-én következik, míg az OB I/B-ben szereplő gárda november 16-án ugrik ismét medencébe, a Kaposvár otthonában.