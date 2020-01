Meg kell kezdeni a huszáros hajrát

Az osztrák jégkorong-bajnokság (EBEL) alapszakaszának 37. fordulójában az utolsó idegenbeli megmérettetés vár a Hydro Fehérvár AV19 játékosaira, Villachban.

Fontos három pontot bukott el tabellaszomszédja ellen a Volán kedden a Graz otthonában, az 5-1-es hazai siker azt is jelentette, hogy Hannu Järvenpää tanítványai kereken 10 pont távolságra kerültek a biztos rájátszást jelentő 5. helytől.

– Rövid volt a padunk, hatan betegek vagy sérültek – de ez csak kifogás. Kifogásokat ugyan kereshetünk, de a Graz egyértelműen jobb volt. Elgondolkodtató az, hogy miért kapunk mostanában ennyi gólt, a Linz ellen nyolcat, most pedig ötöt. Komoly fejfájást okoz ez nekem. Beszéltünk a csapattal a védekező játékunkról és azt is tudtuk, hogy a Graz nem játszott az előző játéknapon és biztosan frissebbek lesznek, és azok is voltak. Megvoltak a helyzeteink a második harmadban, volt egy játékosunk, aki mesterhármast is szerezhetett volna, de ehelyett éppen nulla gólt ütött. Ezzel szemben a Graz élt a lehetőségekkel. Most egyáltalán nem vagyok boldog, elemeznem kell a mérkőzéseket és remélhetőleg páran péntekre visszatérhetnek. Villachban új mérkőzés kezdődik majd számunkra, új eséllyel egy győzelemre, ahol remélhetőleg mentálisan is készen állunk majd a mérkőzésre. A Graz megérdemelten nyert – nyilatkozta a finn vezetőedző a vereséget követően. – Új szakvezetéssel vág neki a mérkőzésnek majd a Villach, akik egy remek kapussal a hátuk mögött igyekeznek nyomást helyezni majd ránk. Késznek kell lennünk, mind mentálisan, mind fizikálisan, hogy ellen tudjunk állni ennek, és három ponttal távozhassunk.

A két egymást követő vereség után győzelemre törő Fehérvárnak mindenképpen szervezett védekezésre lesz szüksége, így Szabó Bencére is kemény mérkőzés vár.

– Egy elkerülhető gól után elvesztettük a fókuszt Grazban, amiből már nem tudtunk visszajönni. Most mindenki elgondolkozhat, átgondolhatja, hogy miben tudna többet hozzátenni a csapat játékához, többet kell lőni, blokkolni, ütközni, és mindent meg kell tenni a győzelemért – nyilatkozta Szabó. – A Villach egy nagyon jó együttes, sokat játszottunk velük, úgyhogy ismerjük őket. Nincsenek sokkal előttünk, úgy gondolom, hogy ez egy igazi hatpontos mérkőzés lesz. Ilyenkor már mindenki nézi a tabellát, szeretne minél előrébb végezni – meglátjuk, mi fog ebből kisülni.

A két együttes idei mérkőzései nem voltak zökkenőmentesek, az első fehérvári találkozón erősen megkérdőjelezhető játékvezetői döntések mellett született hosszabbítás után 2-1-es villachi siker, míg december 1-jén az első két harmadban kifejezetten rosszul játszó Volánnak volt kellő lelkiereje, hogy kétszer is egyenlíteni tudjon, majd 3-2-re megnyerje a találkozót.