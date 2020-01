Meg kell kezdeni a felzárkózást

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) középszakaszának alsóházi küzdelmeit Csehországban indítja a Hydro Fehérvár AV19 együttese.

A fehérvári fanatikusok közkedvelt úti célja, Znojmo felé veszi az irányt a Volán-játékosokat szállító autóbusz pénteken, a „buszlábat” viszont a lehető legkorábban ki kell majd heverniük a hokisoknak. Az alapszakaszt a 9. helyen záró fehérvári alakulat két bónuszponttal indul a középszakaszban, míg az előttük álló Vil­lach, Linz és Znojmo nyolc, hat, illetve négy ponttal nyit. Az alsóház első három együttese csatlakozhat majd a top 5-höz a rájátszásba a középszakasz végeztével, így értelemszerűen legalább egy rivális ellen kötelező behozni a helyezésből adódó ponthátrányt. Márpedig ha bármiféle playoff álmokat szövögetnek a Volán játékosai, a pontszámban hozzájuk legközelebb álló Znojmo tökéletes célpont volna a helycseréhez.

A két csapat idei négy találkozóján két cseh és két magyar siker született, ráadásul mindkét félnek kijutott sima és küzdelmes sikerből egy­aránt. Ez is jól mutatja, milyen hullámzó volt a fehérváriak eddigi teljesítménye, és milyen fontos, hogy azzal a mentalitással szálljanak le a buszról, amely a fölényes győzelmekért felelt.

– Az első két mérkőzést elveszítettük ellenük, a második kettőn viszont véleményem szerint jó jégkorongot játszva tudtunk győzni – nyilatkozta Antti Karhula vezetőedző. – Masszívnak kell lennünk, nem rohamozhatunk fej nélkül, mert pont ezzel hajtanánk az ő malmukra a vizet. Fegyelmezetten kell végrehajtanunk a letámadásokat, a kitöréseket, ahogy azt edzéseken is gyakoroljuk, és akkor nem lehet problémánk.

Legutóbb január 3-án találkozott a két együttes, akkor Anze Kuralt, Reisz Áron, Erdély Csanád és Tim Campbell góljaival 4-0-s hazai siker született. Utóbbi játékost érdemes kiemelni, hiszen az idén igen kis mennyiségben érkező, hátvédek által jegyzett pontok közepette Campbell védőként a második legtöbb egységet szerezte a kék-fehérek keretéből, egészen pontosan öt gólt és húsz asszisztot gyűjtött 40 mérkőzésen. Erdély elmúlt öt mérkőzésén négy pontot szerzett, az ő formajavulása is elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy sikerrel vegye az együttes az akadályokat a rájátszás felé vezető úton. A mérkőzés 18.30-kor kezdődik a znojmói Nevoga Arénában.