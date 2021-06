Még előrébb lépnének az FVSE tagjai

A Fehérvári Vízilabda SE utánpótlásának megbízott szakmai vezetője, Ágner Zoltán több korosztály idei teljesítményével is elégedett, bár mindig lehet hova fejlődni.

Az FVSE a lányok mezőnyében serdülő és gyermekkorosztályban tud csapatot indítani, de jövőre ez már változhat. A fiúk mezőnyében ellenben az összes korosztályt lefedi a klub.

– A lányoknál remélhetőleg jövőre már képesek lehetünk ifjúsági csapatot is versenyeztetni. Ami a fiúkat illeti, a legfiatalabbak, a 2006-os és 2007-es születésű korosztály az országos gyerekbajnokságban indul, itt másodikak lettünk az A2 (másodosztály) nyugati csoportjában – mondta Ágner Zoltán, az FVSE utánpótlásának megbízott szakmai vezetője. – Ősszel a három nagy ellenfelünktől kikaptunk, viszont tavasszal elég impozáns játékkal hibátlanul teljesítettünk. A gyerekcsapat nagyon nagyot lépett előre magához mérve, övék a jövő. Nagyon sok 2007-es születésű játékos volt ebben a csapatban, akik közül jó néhányan még jövőre is ennek az együttesnek a tagjai lehetnek. A 2006-osok előtt pedig igazán nagy feladat áll, hiszen eggyel feljebb lépnek, a serdülők közé, ahol 2005-ös születésű játékosokból áll a csapatok nagy része. A serdülőink, a 2004–2005-ösek ősszel többször jó játékot mutattak be, tavasszal azonban egy nagyobb hullámvölgybe kerültek. A szezon végére, amikor keresztbe játszottunk a Keleti csoport második helyezettjével, akkor az első találkozón kikaptunk, majd a visszavágón tíz góllal nyertünk. A csapatnak volt ilyen pozitív arca is, ami sajnos az évad során nem mindig jött ki. Azt gondolom, hogy a 2004-esek, akik eggyel feljebb lépnek jövőre, az ifik közé, ők komoly potenciállal bírnak. Az ifjúsági csapatunk a harmadik helyen végzett, annyiban csalódás ez, hogy olyan együttesek ellen veszítettünk pontokat, akiknél szerintem jobbak vagyunk, ezek a vereségek végül sordöntőnek bizonyultak. Pozitívum viszont, hogy a bajnokságot megnyerő UVSE ellen nyertünk, akik azért nem lettek veretlenek az alapszakaszban, mert mi itthon parádés játékkal háromgólos hátrányból fordítva megvertük őket.

A fiatalabb korosztályok számára nem országos, hanem területi bajnokságokat szervez a szövetség. A lényeg, hogy a gyerekek minél többet játszhassanak, a legkisebbek között például eredményt sem hirdetnek. Ezekben a csapatokban a legifjabbakon kívül olyan fiatalok kapnak bizonyítási lehetőséget, akik akár későn érő típusok, és az országos bajnokságban induló csapat keretébe nincs stabil helyük. Bár a koronavírus-járvány nem könnyítette meg a bajnokságok lebonyolítását, az igazi nehézséget a toborzás során okozta, hiszen tavaly nyáron a klub nyári táborában is javarészt csak saját játékosok szerepeltek. Ez idén már másképp lesz.

– A bajnokságokat annyiban befolyásolta a Covid, hogy a területi fordulók során kevesebb csapat nagyobb időközönként játszott egymással. Ez a kisebbek szempontjából nem jött jól, hiszen papíron ők a legképzetlenebbek, és nekik csökkent a mérkőzésszámuk. A nyári tábor nagyon fontos merítési lehetőség számunkra, így örülünk, hogy idén is meg tudjuk tartani. Ahogy véget ér az iskola, mi már kezdünk is. A tábor hat hétig tart majd, jelenleg 40% körül van a telítettsége, tavalyhoz képest jól állunk. Beszélgetve más város egyesületeivel, kijelenthető, hogy ez a vírus befolyásolta időszak nagyon hiányozhat majd később. Globális szinten, más sportágakra is igaz lehet, hogy ez az időszak lyukas korosztályt is okozhat, hiszen a sportágba nem tudtunk ez idő alatt új gyerekeket bevonzani.

A szakember összességében elégedett a szezonnal, a pandémia árnyékában már az is siker, hogy nem veszített a sportág gyerekeket Fehérváron.

– A korosztályaink sokkal kiegyensúlyozottabbak, mint voltak mondjuk négy éve, látjuk a jövő meghatározó játékosait. A legfontosabb, hogy az országos bajnokságokban a legfelső, azaz az A1-es osztályba feljussunk, jelenleg csapatainkkal az A2-ben szereplünk, de szerintem csak idő kérdése, és feljutunk a felsőházba.

Az ificsapat egyik játékosának, Almási Patriknak biztos emlékezetes marad ez az idény, hiszen azt az OB I-ben fejezte be.

– Őt elengedtük az OSC-be. Utolsó korosztályos évében adódott egy lehetőség, még a nyáron elvittük Varga Danihoz egy edzésre, ahol jó benyomást tett a szakmai stábra. Ugyan sérülések is hátráltatták a szezon során, de a bajnoki döntő mindkét mérkőzésén kapott szerepet. Ez nagy szó, hogy Fehérvárról, a másodosztályból az OB I látványosabb pólót játszó csapatához tudott igazolni.