Még a szünet előtt sok helyzetet puskázott el a Vidi

Pontokat hullajtott a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 7. fordulójában. A Budapest Honvéd ellen a helyzetek és a játék képe alapján is győznie kellett volna a Vidinek.

Az első félidőben tíz perc leforgása alatt eldönthette volna a három pont sorsát a MOL Fehérvár FC, három gólt is szerezhetett volna hamarjában Márton Gábor együttese. Igaz, sokat csatáztak a felek a pálya közepén, de egyértelműen a Vidi dominált, a Honvédnak szinte helyzete sem volt. Egy szabadrúgás nyomán mégis a Hidegkúti-stadionbeli albérletében futballozó kispestiek szereztek vezetést, Balogh Norbert révén. Fordulás és a fehérvári frissítés után az állást is megfordította a piros-kék alakulat. Ivan Petrjak remekül szállt játékba csereként, előbb kiosztott egy gólpasszt Negónak, majd álomszépen tekert a bal felső sarokba. Azonban ahelyett, hogy bebiztosította volna győzelmét a Vidi, elhullajtott két pontot, miután Emil Rockov messze kiszaladt kapujából egy felívelésnél, Traoré pedig átfejelte felette a labdát a hálóba. A 2-2-es döntetlennek a Honvéd örülhetett.

– Kiválóan játszottunk, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, miközben az ellenfél szinte el sem jutott a kapunkig – értékelt Márton Gábor, a MOL Fehérvár FC vezetőedzője. – A Honvéd egyenlítő góljáról annyit, hogy sajnos az ilyesmi benne van a futballban. Hogyha hátul hibázol és gólt kapsz, nincs lehetőség a javításra, hogyha elöl kimarad egy helyzet, akkor azon lehet még javítani. Ez a mérkőzés és eredmény bizonyos értelemben nem volt igazságos. A Honvédnak esélye nem volt a győzelemre, mi domináltunk a mérkőzésen. Természetesen hibátlanul nem lehet lejátszani egy meccset, ettől függetlenül megnyerhettük volna a találkozót, de ez sajnos most nem sikerült. Kapusunk sajnos hibázott, de ilyen a futball. A kezével nagyon nagy segítséget jelent olyan csapatok ellen, mint a Honvéd, amely pontrúgásokból, bedobásokból jó. Ezt a helyzetet most elmérte, de ezután még egy – nem is tudom, milyen – ívet írt le a labda, mire bepottyant a kapuba. Ez, a rossz mozdulat utáni szerencsétlen dolog volt az, ami miatt nem tudtunk menteni. A kapussors ilyen.

A magyar válogatottságon átesett francia származású szélső, a Honvéd ellen azonban középpályást játszó Nego Loic annak ellenére sem volt boldog, hogy gólt szerzett.

– Nagyon csalódottak vagyunk, mert az első perctől kezdve sokkal jobban futballoztunk, mint az ellenfelünk. Már az első félidőben eldönthettük volna a meccset, ha berúgjuk a helyzeteinket, ehelyett 1-0-ás hátrányban mehettünk az öltözőbe a szünetben. A második játékrészben még nagyobb sebességre kapcsoltunk és néhány perc alatt sikerült fordítanunk, sőt megvolt az esélyünk, hogy a második gól után rögtön megszerezzük a harmadikat is. Ehelyett ismét a hazai csapat talált be – szinte a semmiből. Sajnos elöl is és hátul is voltak hibáink, ettől függetlenül a játék képe alapján megérdemeltük volna a győzelmet. Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóinknak, akik nagyon sokan elkísértek és végig buzdítottak bennünket.