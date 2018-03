Két győzelemmel indított a MÁV Előre SC női röplabda csapata

Rögtön két hazai mérkőzéssel nyitott a MÁV Előre SC az NB II-es női röplabda-bajnokság rájátszásában.

Az 1. fordulóban, a RÖAK-Sport 36 Kaposvárt fogadta Fésüs Irén alakulata, de előtte még a 4. játéknapról előrehozott meccsen a PTE-PEAC ellen is pályára lépett.

Mindkét bajnokit Székesfehérváron, a Felsővárosi Általános Iskola tornacsarnokában rendezték. A kaposváriak és a pécsiek ellen is magabiztos játékkal rukkoltak elő a MÁV Előrés lányok. Bizonyítja ezt az is, hogy a két összecsapást szettveszteség nélkül nyerték Blázs Eszterék. Fésüs Irén vezetőedzőnek így lehetősége nyílt arra is, hogy mindkét alkalommal játékba küldje a cserejátékosokat, akik ezzel növelhették meccsrutinjukat.

NB II., rájátszás 4. forduló (előrehozott mérkőzés)

MÁV Előre SC–PTE-PEAC

3:0 (19, 15, 19)

MÁV: Berkó L, Sziládi V., Blázs E., Kiss A., Orosz B., Petri I. Csere: Kovács E. (libero), Berkó V., Budai V., Sötét P.., Huszár I., Nagy A., Virág Zs. Vezetőedző: Fésüs Irén.

NB II., rájátszás 1. forduló,

MÁV Előre SC–RÖAK-Sport 36 Kaposvár

3:0 (14, 22, 23)

MÁV: Berkó L, Sziládi V., Blázs E., Kiss A., Orosz B., Petri I. Cs.: Kovács E. (lib.), Berkó V., Budai V., Sötét P.., Huszár I., Nagy A., Virág Zs. A következő fordulóban a balatonfüredi Szent Benedek otthonában vendégeskedik a MÁV Előre.

Vezető képünk illusztráció