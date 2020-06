Mátraházi edzőtáborban kapcsolhatnak magasabb fokozatra a tréningező csákváriak

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. augusztus 2-i rajtjára készülő Aqvital FC Csákvár számára nem lesz egyszerű megismételni a tavalyi remeklést, az elhivatottsággal viszont egészen biztosan nem lesz probléma a sárga-kékeknél.

Fergeteges rajt után, amely során első öt mérkőzésükből négyet megnyertek a csákváriak, végül a tabella 4. helyén zárták a koronavírusra való tekintettel 27 forduló után félbeszakított másodosztályú pontvadászatot. Amellett, hogy nagy csapathoz méltó módon, nagyrészt szorgosan gyűjtötték a tabella hátsó felében található ellenfelek ellen, az élmezőny tagjaitól is sikerült pontot, pontokat csenni – elég csak a két feljutó, az MTK Budapest (3-2) és a Budafoki MTE (2-1) hazai pályán való legyőzésére gondolni. Visinka Ede vezetőedző büszke lehet tehát tanítványaira, a remek első – háromnegyed – csákvári szezonját záró szakember azonban a folytatásra is át szeretné menteni azt a fiatalos lendületet, ami az elmúlt idényben boldogította a csákvári szurkolókat, és elszomorította az ellenfelek drukkereit.

– Az orvosi vizsgálatok és a pályán látottak is azt mutatják, hogy jó formában tértek vissza a pályára a srácok – kezdte értékelését Visinka Ede. – A tavalyi évhez képest is fiatalabb lesz a csapat, és azt a lendületet látom a fiúkon, ami eddig is megvolt. Azon játékosok mellé helyezzük az érkező ifjakat, akik már tavaly is velünk voltak, úgyhogy kicsivel rutinosabbak, ezzel is segítve a fejlődésüket. Nagyon fontos, hogy meg tudtunk egyezni azokkal a játékosokkal, akik tavaly is itt játszottak, ők tudják majd irányítani a fiatalokat.

A Puskás Akadémia és a Csákvár közötti megállapodás keretében ismét lehet számítani ismerős nevekre a keretben.

– Azok a felcsúti fiatalok, akik tavaly érkeztek, mint Major Gergely és Kocsis Bence, már úgymond régi motorosnak számítanak, míg a most érkező Magyar Zsoltnak, Papp Milánnak, Koch Attilának, Vörös Tamásnak, Posztobányi Patriknak keményen meg kell majd küzdenie a csapatba kerülésért. További játékosmozgás az együttműködésre való tekintettel minimális lesz, egy-két játékos érkezése várható csupán.

Edzőtábor következik a csapat számára, hétfőtől Mátraházán rázódhat össze jobban a társaság.

– A második hetünk lesz az még csak a felkészülésben, úgyhogy edzőmérkőzést még felesleges vívni, inkább a kondicionális fejlesztés, erőfejlesztés dominál majd, ugyanakkor labda jelenlétében – esetleg egy-két taktikai elem gyakorlása is előkerülhet. Kemény munkára számíthatnak a fiúk, de a felkészülés ezen időszaka erről szól.

És hogy mi lehet a titka a tavalyi jó teljesítmény megismétlésének? A szakember szerint azon az úton kell továbbmenni, aminek az alapjait a múltban lerakták.

– Ezekkel a kérdésekkel várjuk meg a bajnokság kezdetét, hiszen a tavalyi teljesítményünk után sokkal jobban fognak ránk figyelni és készülni az ellenfelek. Az viszont, hogy a csapat magja egyben maradt, mindenképpen a segítségünkre lesz, miközben az érkezőkkel legalább három éve ismerjük egymást, dolgoztunk már együtt. Tudják, hogy mit kérünk és mi az ő feladatuk a csapaton belül. Nem lesz könnyű az ismétlés, én azonban az állandóságban látom a siker kulcsát, miszerint szakmailag, tervszerűen haladunk a céljaink felé.

Az együttes hálóőre, Markek Tamás örömmel tért vissza a kapufák közé a karantént és a háromhetes nyári pihenőt követően.

– Az egész csapat nevében mondhatom, hogy végre az egész kerettel együtt edzhettünk, nem kiscsoportban és pláne nem egyedül, labda nélkül. A csapat gerince együtt maradt, ami mindenképpen jó pont a jövőre nézve, nem azzal kell foglalkozni, hogy az új játékosok beépüljenek. A Felcsútról érkező fiatalok számára sem ismeretlen a közeg, vannak ismerős arcok számukra, de a közösség is, ugyanúgy, mint eddig, egészen kiváló. Bizakodóan várom a bajnokság kezdetét, a szünetből visszatérve azonnal ráálltunk a rugalmasságot javító feladatokra, ami azért hiányzott a szünetben, mert hiába kell a futás, azért ez az igazi.

Daru Bence számára kifejezetten rosszkor ért véget a pontvadászat, a 26 esztendős támadó éppen formába lendült, mikor lefújták a bajnokságot. Most társához hasonlóan alig várja, hogy újra tétmérkőzésen szerepelhessen.

– Nehéz, de annál fontosabb időszakban vagyunk jelenleg, hiszen egy példa nélküli időszakot követően kell megalapozni a formát a következő szezonra – ez a hat hét erről fog szólni. Igazság szerint kettős érzés kavarog bennem ezzel kapcsolatban, hiszen már nagyon vártam, hogy együtt dolgozhassunk, viszont nagyon várom, hogy vége legyen az alapozásnak, és tétmérkőzést játsszunk, ami a futball igazi sava-borsa.