Mátó Sára az országos csúcsok döntögetésével hangol az Eb-re

Az ARAK Up. Akadémia atlétája a Gyulai Memorial után a svédországi U20-as Európa-bajnokságon áll rajthoz 400 gáton. Mátó Sára fejlődése töretlen.

A 18 éves atléta kerékpáron érkezik a Regionális Atlétikai Központba, ledobja a legutóbbi, mannheimi versenyen viselt rajtszámmal díszített hátizsákját, s széles mosollyal már mesél is. Az érettségit letudó lánynak elege volt az otthoni pihenésből, örömmel tekert az edzésre. De miért is lenne nyűg a tréning, hiszen Mátó Sára sorra döntögeti rekordjait, ami egyben az U20-as országos csúcsok javítását jelenti 400 gáton. 57,57 másodperces ideje az európai ranglista harmadik helyére emelte.

– Nagyon jól sikerült a felkészülésem, ahogy haladunk előre az időben, érzem, hogy egyre jobban jönnek elő azok az erősségek, amiket fejlesztettünk az alapozás alatt – mondja a svédországi junior Európa-bajnokságra készülő, tanulmányait a Testnevelési Egyetemen levelező tagozaton folytató sportoló. – Tavaly is sikerült megdöntenem az országos csúcsot, és valljuk be, nem vagyok még abban a korban, hogy nincs számomra előrelépés, és megrekedek egy szinten. Reméltem, hogy tudok még gyorsulni, s nagyon úgy néz ki, hogy szépen haladunk. Bízom benne, hogy így is marad egy ideig.

Sára három héten át Dél-Afrikában hangolt a szezonra, látjuk, nem is akárhogyan.

– Dél-Afrikában füves pályán futottunk, szokatlan volt kicsit, nem is tudtam, hogy ilyen létezik. Kímélte az izmainkat és az ízületeket. Nem voltunk abban a fázisban, hogy maximum sebességgel fussunk, nem tudom, azt hogy lehet rajta…

Apropó, edzések. Laikusként felvetődik a kérdés az emberben, előfordulhat-e, hogy tréningen fusson jobb időt egy atléta az aktuális legjobbjánál?

– Edzésen nem futjuk végig soha azt a távot, amit a versenyen – mosolyog. – Résztávokat futunk, de már a 60-akból, 100-akból is kitűnt, hogy fejlődött a gyorsaságom. Az állóképességi futásokon is tudtam javítani a tavalyihoz képest. Vagyis várható volt, hogy nem leszek rosszabb, mint tavaly.

A futástaktikában nem változtattak arakos edzőjével, Tölgyesi Előddel.

– 400 gátnál a lépésszámokra kell figyelni, hiszen 35 méterenként vannak felállítva a gátak. Ahogy erősödöm, annál tovább tudom fenntartani azt a kisebb lépésszámot, ami a tempót hozza. Az a cél, hogy minél tovább tudjam tartani. Tavaly csak az ötödikig sikerült, idén már a hatodik, hetedik gátig. Nincs kiugróan rossz vagy kiugróan jó eredményem, hanem stabilan, egy szinten tudok futni mostanában, s ez jó. Nem lehet mindig egyéni csúcsot futni, mert akkor minden versenyen azt várná az ember, és ez felemésztheti.

Mátó Sára kedden a Gyulai Memorialon áll rajthoz, majd július 18–21. között az Európa-bajnokságon indul Svéd­országban.

– Figyelgetem az ellenfelek eredményeit, rápillantok a ranglistára. De nem merülök el benne, az számít, hogy az Eb-döntőben ki mit tud. A döntőre elég lehet az időm, de gátfutásnál bármi megeshet.