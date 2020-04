Mátéfi Eszter számára nincs folytatás Újvárosban

Mátéfi Eszter, a DKKA szakmai igazgatója április 17-én, egy nappal a Dunaújvárosi Kohász KA új igazolásainak bejelentése után megkapta felmondólevelét a klub ügyvezetőjétől.

Mátéfi Eszter ezer szállal kötődött Dunaújvároshoz, játékosként tagja volt az 1998-ban EHF-kupa-, majd 1999-ben a Bajnok Ligája-győztes Dunaferr NK-nak. Majd visszavonulása után a dunaújvárosi serdülők szakvezetője, 2000 nyarától pedig a felnőtt csapat segédedzőjeként tevékenykedett. Ezt követően többéves kitérő következett a válogatottaknál és Békéscsabán. 2011-ben tért vissza és lett a felnőtt csapat vezetőedzője 2015-ig, amikor dacára annak, hogy lányai az ötödik helyen álltak, felmentették a munkavégzés alól. Kétéves kisvárdai munka után 2019-ben tért vissza a klubhoz szakmai igazgatói minőségben – ez a frigy azonban most ismét megszakadt…

Mátéfi Esztert természetesen szerettük volna megszólaltatni, de ő udvariasan elhárította megkeresésünket, ügyvédje tanácsára ugyanis nem nyilatkozik.

Miért is kellett távoznia, miért kellett sebbel-lobbal megszüntetni a munkaviszonyát élő szerződése ellenére? A klub indoklása szerint mindennek a koronavírus-járvány az oka!

– A Covid–19 koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli egészségügyi és gazdasági helyzet, a magyar kormány ezzel kapcsolatos kormányrendeletekbe foglalt korlátozó intézkedései, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség határozatai következtében munkaviszonyának fenntartása, a szerződése jelenlegi feltételeivel, elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné vált – írta a kirúgását megszellőztető duol.hu.

Igazság szerint már mindennek voltak előzményei, méghozzá tavaly novemberben – a koronavírusról még csak nyomokban sem hallottunk –, amikor Barta Endre, Dunaújváros alpolgármestere és Mátyás Gábor, a klub ügyvezetője közösen próbálták rávenni, hogy a szakember – a társaság gazdasági helyzetére való tekintettel – egyezzen bele fizetésének ötvenszázalékos csökkentésébe, illetve alakítsák át a hároméves határozott idejű szerződését határozatlanra. Ezt természetesen nehezményezte Mátéfi, meg is fagyott körülötte minden. Hosszú hónapokon keresztül levegőnek nézték ezt követően, majd április 14-én elfogadta a három hónapos fizetési csökkentést, de a szerződésének módosítására már nemmel reagált. Egy nappal később ultimátumot kapott, melyben értesítették, amennyiben nem fogadja el az egyesület feltételeit, akkor le is út, fel is út számára, rendes felmondással megszüntetik a kontraktusát. Így is történt…